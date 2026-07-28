برسالة مؤثرة .. أحمد موسى يكشف عن رحلة علاجه في ألمانيا

أعلن الإعلامي أحمد موسى عودته إلى مصر خلال الأيام المقبلة، عقب انتهاء رحلة علاجه في ألمانيا، مؤكدا تحسن حالته الصحية واستعداده للعودة إلى جمهوره.

وكتب أحمد موسى عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "الحمد لله والشكر لله.. وحشتنا مصر وشعبها العظيم، معربا عن سعادته بانتهاء فترة العلاج، وموجها الشكر والتقدير للأطقم الطبية المصرية والألمانية التي أشرفت على حالته خلال الشهور الماضية.

وخص الإعلامي بالشكر عددا من الأطباء والمسؤولين، وعلى رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف نهاد محرم، واللواء طبيب إيهاب حسني، مشيدا بالرعاية التي تلقاها خلال فترة علاجه.

واختتم أحمد موسى رسالته بالتعبير عن امتنانه لكل من تواصل معه خلال فترة سفره، مؤكدا أنه سيعود خلال أيام قليلة أقوى وبصحة كاملة للقاء جمهوره ومواصلة عمله الإعلامي.