مفاجأة إيلون ماسك .. اختفاء الأموال من العالم في 2036

توقع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن يشهد العالم تحولًا اقتصاديًا جذريًا خلال العقد المقبل، معتبرًا أن الأموال قد تفقد أهميتها بحلول عام 2036، في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والروبوتات، اللذين سيكونان قادرين على إنتاج السلع والخدمات بكميات تفوق احتياجات البشر.

وخلال مشاركته في إحدى حلقات البودكاست، أوضح ماسك أن الهدف الأساسي من امتلاك المال هو الحصول على احتياجات الحياة مثل الغذاء والسكن ووسائل النقل والترفيه، لكنه يرى أن هذا المفهوم قد يتغير بالكامل إذا أصبحت الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على توفير تلك الاحتياجات بوفرة كبيرة وبتكلفة شبه معدومة.

اختفاء الأموال في 2036

وأشار رجل الأعمال الأمريكي إلى أن هذا السيناريو يمثل، من وجهة نظره، أفضل الاحتمالات لمستقبل البشرية، حيث يمكن للتكنولوجيا أن تخلق عصرًا من الوفرة الاقتصادية غير المسبوقة، حيث لن يحتاج العالم وقتها إلى الأموال.

لكن في الوقت نفسه، حذر ماسك من المخاطر المحتملة إذا تجاوزت قدرات الذكاء الاصطناعي مستوى الذكاء البشري بدرجة كبيرة، مؤكدًا أن فقدان البشر السيطرة على هذه الأنظمة يظل احتمالًا قائمًا.

وأضاف أن الفارق المتوقع بين قدرات الذكاء الاصطناعي والإنسان قد يصبح هائلًا، لدرجة يصعب معها تصور قدرة البشر على التحكم الكامل في تلك الأنظمة، مستشهدًا بالمقارنة بين الإنسان والشمبانزي، في إشارة إلى اتساع الفجوة التي قد تنشأ مستقبلًا.

ماذا ينتظر الذكاء الاصطناعي؟

كما جدد الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" توقعه بأن يتجاوز الذكاء الاصطناعي مجموع القدرات العقلية للبشر خلال السنوات الخمس المقبلة، معتبرًا أن معظم المهام التي يؤديها الإنسان اليوم ستكون قابلة للتنفيذ بكفاءة أعلى بواسطة الأنظمة الذكية، باستثناء الطبيعة الإنسانية نفسها.

ورغم هذه التوقعات، لم يحدد ماسك شكل النظام الاقتصادي الذي قد يحل محل النظام المالي الحالي، أو الآلية التي يمكن أن تستبدل النقود إذا تحقق هذا السيناريو، لكنه أكد أن التطور في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات يسير بوتيرة يصعب إيقافها، مشيرًا إلى أنه لا يرى سببًا يدعو إلى تعطيل هذا التقدم.

وتأتي تصريحات ماسك في وقت يتزايد فيه الحديث عن اقتراب العالم من مرحلة "التفرد التقني"، وهي المرحلة التي تصبح فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة من البشر.

وقد أشار عدد من قادة شركات التكنولوجيا، من بينهم سام ألتمان الرئيس التنفيذي لـOpenAI، وديميس هاسابيس الرئيس التنفيذي لـGoogle DeepMind، إلى أن العالم يقترب بالفعل من هذه المرحلة، في حين حذرت شركات متخصصة في أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي من ضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان تطوير هذه التقنيات بشكل آمن وتجنب المخاطر المحتملة مستقبلًا.