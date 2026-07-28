قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 مساء اليوم .. ترقبوها على صدى البلد
زيلينسكي بعد لقائه مع ترامب: ناقشنا تراخيص إنتاج صواريخ اعتراضية لنظام باتريوت
نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد ..سجل الآن واحصل على درجاتك
حملة مكبرة لرفع الإشغالات وكفاءة النظافة وإنارة طريق 21 بالشوبك الشرقي في الصف | صور
إنشاء مكتبة مصر العامة بالعريش
حاول تقبيلي وهددنى بطردى من العمل .. مفاجآت جديدة عن صاحب بيت فاطم
سوريا على طاولة البيت الأبيض .. نتنياهو يتمسك بالبقاء وترامب يبحث عن تسويات إقليمية
ترامب: لدينا الآن موقف قوي جدا تجاه إيران
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. تحذير عاجل
"لسة ماظهرتش"..التعليم تحذر من تداول رابط مفبرك لـ نتيجة الثانوية العامة 2026
لتعظيم الاستفادة من المنح والقروض.. مدبولي يتابع جهود حوكمة التمويلات التنموية للمشروعات
ظروف أسرية .. شاهد يروي تفاصيل مواقعة صديقته بالإكراه في بيت فاطم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة إيلون ماسك .. اختفاء الأموال من العالم في 2036

إيلون ماسك
إيلون ماسك
أحمد أيمن

توقع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن يشهد العالم تحولًا اقتصاديًا جذريًا خلال العقد المقبل، معتبرًا أن الأموال قد تفقد أهميتها بحلول عام 2036، في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي والروبوتات، اللذين سيكونان قادرين على إنتاج السلع والخدمات بكميات تفوق احتياجات البشر.

وخلال مشاركته في إحدى حلقات البودكاست، أوضح ماسك أن الهدف الأساسي من امتلاك المال هو الحصول على احتياجات الحياة مثل الغذاء والسكن ووسائل النقل والترفيه، لكنه يرى أن هذا المفهوم قد يتغير بالكامل إذا أصبحت الروبوتات وأنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على توفير تلك الاحتياجات بوفرة كبيرة وبتكلفة شبه معدومة.

اختفاء الأموال في 2036

وأشار رجل الأعمال الأمريكي إلى أن هذا السيناريو يمثل، من وجهة نظره، أفضل الاحتمالات لمستقبل البشرية، حيث يمكن للتكنولوجيا أن تخلق عصرًا من الوفرة الاقتصادية غير المسبوقة، حيث لن يحتاج العالم وقتها إلى الأموال. 

لكن في الوقت نفسه، حذر ماسك من المخاطر المحتملة إذا تجاوزت قدرات الذكاء الاصطناعي مستوى الذكاء البشري بدرجة كبيرة، مؤكدًا أن فقدان البشر السيطرة على هذه الأنظمة يظل احتمالًا قائمًا.

وأضاف أن الفارق المتوقع بين قدرات الذكاء الاصطناعي والإنسان قد يصبح هائلًا، لدرجة يصعب معها تصور قدرة البشر على التحكم الكامل في تلك الأنظمة، مستشهدًا بالمقارنة بين الإنسان والشمبانزي، في إشارة إلى اتساع الفجوة التي قد تنشأ مستقبلًا.

ماذا ينتظر الذكاء الاصطناعي؟

كما جدد الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس" توقعه بأن يتجاوز الذكاء الاصطناعي مجموع القدرات العقلية للبشر خلال السنوات الخمس المقبلة، معتبرًا أن معظم المهام التي يؤديها الإنسان اليوم ستكون قابلة للتنفيذ بكفاءة أعلى بواسطة الأنظمة الذكية، باستثناء الطبيعة الإنسانية نفسها.

ورغم هذه التوقعات، لم يحدد ماسك شكل النظام الاقتصادي الذي قد يحل محل النظام المالي الحالي، أو الآلية التي يمكن أن تستبدل النقود إذا تحقق هذا السيناريو، لكنه أكد أن التطور في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات يسير بوتيرة يصعب إيقافها، مشيرًا إلى أنه لا يرى سببًا يدعو إلى تعطيل هذا التقدم.

وتأتي تصريحات ماسك في وقت يتزايد فيه الحديث عن اقتراب العالم من مرحلة "التفرد التقني"، وهي المرحلة التي تصبح فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة من البشر. 

وقد أشار عدد من قادة شركات التكنولوجيا، من بينهم سام ألتمان الرئيس التنفيذي لـOpenAI، وديميس هاسابيس الرئيس التنفيذي لـGoogle DeepMind، إلى أن العالم يقترب بالفعل من هذه المرحلة، في حين حذرت شركات متخصصة في أبحاث سلامة الذكاء الاصطناعي من ضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان تطوير هذه التقنيات بشكل آمن وتجنب المخاطر المحتملة مستقبلًا.

إيلون ماسك الذكاء الاصطناعي اختفاء الأموال سبب اختفاء الأموال اختفاء الأموال في 2036

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس خلال ساعات|ترقبوها على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. إرتفاع نسبة النجاح بجميع المواد و"الدرجات عالية"

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

نتيحة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة على صدى البلد .. اعرف موعد الإعلان الرسمي

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026 على موقع صدى البلد بعد قليل ..سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة تخلو من مجموع 100%..وإرتفاع أعداد الحاصلين على أعلى من90%

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 تنتظر "اعتماد الوزير"..وبيان عاجل من التعليم خلال ساعات

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ67 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين

المستشارة أمل عمار تشارك فى فعاليات "نموذج محاكاة منظمة المرأة العربية"

أمل عمار تشارك فى فعاليات "نموذج محاكاة منظمة المرأة العربية"

بدء الاختبارات التحريرية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد تحت إشراف وزارة التربية والتعليم

بدء الاختبارات التحريرية للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بمسطرد | صور

بالصور

مانشيني مدرباً لمنتخب إيطاليا

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟..فوائد لا تعلمها

ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟
ماذا يحدث لجسمك عند التبرع بالدم؟

ما أسباب الشيب المبكر؟

ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟
ما أسباب الشيب المبكر؟

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026

الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات | صور

خبز إسفنج

خبز يتحول إلى إسفنج تحت الماء.. فيديوهات من أمريكا تثير الذعر

التين الشوكي

ليس مفيدًا للجميع.. متى يصبح التين الشوكي خطرًا على الكلى؟

مضيفة طيران سوهاج

غلطت في الصعايدة .. القصة الكاملة لأزمة فيديو مضيفة طيران أثناء رحلة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد