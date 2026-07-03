ترامب: خلافي مع إيلون ماسك بسيط وأتوقع تبرعه بأسهم سبيس إكس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خلافه مع الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، إيلون ماسك، لا يتجاوز كونه "خلافًا بسيطًا"، مؤكدًا أنه لا يزال يتمتع بعلاقة جيدة جدًا معه.



وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع شبكة CNBC، أنه يتوقع أن يتبرع ماسك بأسهم من شركة سبيس إكس لصالح برنامج "حسابات ترامب"، وهي أداة جديدة للادخار والاستثمار مخصصة للأطفال دون سن 18 عامًا في الولايات المتحدة، والمقرر إطلاقها في الرابع من يوليو.



وقال ترامب: "أعتقد أنه سيفعل ذلك"، في إشارة إلى توقعه مشاركة ماسك في دعم البرنامج عبر التبرع بأسهم من شركته.