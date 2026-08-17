غضب في الأهلي بسبب صفقة محمود صلاح.. تفاصيل الـ50 مليون جنيه تشعل أزمة مع غزل المحلة .. إيه الحكاية

حالة من الغضب سيطرت على مسؤولي النادي الأهلي خلال الساعات الماضية بسبب التصريحات التي أدلى بها شريف الخشاب المدير الرياضي لنادي غزل المحلة بشأن التفاصيل المالية الخاصة بصفقة انتقال محمود صلاح إلى القلعة الحمراء بعدما كشف عن أرقام وبنود مالية مرتبطة بالاتفاق بين الناديين.

وكان الأهلي قد أتم إجراءات التعاقد مع محمود صلاح جناح غزل المحلة ليصبح اللاعب ضمن صفوف القلعة الحمراء في إطار خطة النادي لتدعيم الفريق بالعناصر الشابة والمواهب الواعدة مع قيد اللاعب في قطاع الناشئين قبل غلق باب الانتقالات.

إلا أن الصفقة لم تمر بهدوء بعدما خرج شريف الخشاب في تصريحات إعلامية كشف خلالها عن القيمة المالية للاتفاق وهو الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء داخل الأهلي خاصة في ظل وجود بنود تعاقدية تحظر الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

الأهلي غاضب من تصريحات الخشاب

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب لم تكن راضية عن التصريحات التي تضمنت الكشف عن تفاصيل المقابل المالي لانتقال محمود صلاح معتبرة أن الإعلان عن هذه المعلومات يمثل مخالفة لما تم الاتفاق عليه بين الناديين.

وبحسب المصادر فإن مسؤولي الأهلي تواصلوا مع إدارة غزل المحلة للاستفسار عن ملابسات التصريحات خاصة أن العقد المبرم بين الطرفين يتضمن بنوداً تتعلق بسرية التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى الحفاظ على حقوقها التعاقدية ولذلك طلبت عقد جلسة مشتركة مع مسؤولي غزل المحلة لمناقشة ما حدث ومعرفة مدى تأثير التصريحات الأخيرة على الاتفاق المبرم بين الناديين.

وتأتي تحركات الأهلي في إطار رغبة الإدارة في احتواء الأمر سريعاً دون السماح بتحول الأزمة إلى خلاف أكبر بين الناديين خاصة أن العلاقة بين الأهلي وغزل المحلة تمتد إلى العديد من التعاملات والصفقات السابقة.

تفاصيل صفقة محمود صلاح

وكان شريف الخشاب قد كشف خلال تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل الاتفاق المالي بين الأهلي وغزل المحلة بشأن انتقال محمود صلاح.

وأوضح أن القيمة الأساسية للصفقة تبلغ 35 مليون جنيه على أن يتم سداد المبلغ على دفعتين.

وبحسب التفاصيل التي أعلنها يحصل غزل المحلة على 20 مليون جنيه كدفعة أولى فيما يتم سداد 15 مليون جنيه أخرى بعد شهرين.

ولم تتوقف القيمة المالية عند هذا الحد إذ أشار الخشاب إلى وجود متغيرات ومكافآت يمكن أن تصل إلى 10 ملايين جنيه إضافية وفقاً لبنود محددة مرتبطة بأداء اللاعب ونتائج الأهلي.

وتشمل هذه البنود وفق التصريحات تحقيق الأهلي بعض الألقاب إلى جانب عدد مشاركات محمود صلاح مع الفريق والأهداف التي يسجلها اللاعب فضلاً عن إمكانية انضمامه إلى منتخب مصر.

كما أوضح المدير الرياضي لغزل المحلة أن الأهلي سيتحمل الضرائب المرتبطة بالصفقة والتي تقدر بنحو 5 ملايين جنيه لتصل التكلفة الإجمالية المحتملة للصفقة إلى قرابة 50 مليون جنيه حال تحقق جميع البنود والمتغيرات المتفق عليها.

لماذا أثارت قيمة الصفقة غضب الأهلي؟

لم يكن الغضب الأهلاوي مرتبطاً فقط بقيمة الصفقة وإنما بالطريقة التي تم من خلالها الكشف عن تفاصيل الاتفاق.

وترى إدارة الأهلي أن التفاصيل المالية للصفقات تعد من الأمور التي تخضع لاتفاقات تعاقدية بين الأندية ولا سيما عندما تتضمن العقود بنوداً خاصة بالسرية وعدم الإفصاح.

ومن هنا جاء تحرك مسؤولي القلعة الحمراء للاستفسار من إدارة غزل المحلة عن أسباب الإعلان عن أرقام الصفقة وتفاصيلها في وسائل الإعلام.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن عقد انتقال محمود صلاح يتضمن بنوداً مرتبطة بالحفاظ على سرية الاتفاق مع وجود شروط جزائية في حال مخالفة بعض بنود التعاقد.

لكن في الوقت نفسه لا تزال هناك حاجة إلى جلسة مشتركة بين الناديين لتحديد طبيعة المخالفة وما إذا كانت التصريحات الأخيرة تستوجب تفعيل أي بند جزائي من عدمه.

هل يدفع غزل المحلة شرطاً جزائياً؟

بحسب ما نقلته مصادر داخل غزل المحلة فإن العقد يتضمن شروطاً جزائية مرتبطة بمخالفة بنوده إلا أن قيمة الشرط الجزائي المرتبط تحديداً بالإفصاح عن التفاصيل المالية لم يتم حسمها بصورة واضحة وفق المعلومات المتاحة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة جلسة بين مسؤولي الناديين لمناقشة الواقعة وتحديد الموقف القانوني والتعاقدي لكل طرف.

ويبدو أن إدارة غزل المحلة تسعى إلى احتواء الأزمة وعدم السماح بتصعيدها خاصة أن التصريحات لم يكن الهدف منها وفقاً للمصادر الإضرار بالنادي الأهلي أو الكشف عن معلومات من شأنها التأثير على العلاقة بين الطرفين.

كما أن الاتجاه الأقرب داخل النادي يتمثل في إنهاء الأزمة بصورة ودية مع إمكانية تقديم اعتذار رسمي إذا رأت إدارة الأهلي أن الأمر يستوجب ذلك.

الأهلي يتمسك بحقوقه التعاقدية

في المقابل لا ترغب إدارة الأهلي في تجاهل الواقعة خاصة أن النادي يضع مسألة الالتزام بالعقود والاتفاقات في مقدمة أولوياته عند إبرام الصفقات.

وتؤكد تحركات القلعة الحمراء أن الإدارة تريد معرفة كيفية خروج التفاصيل المالية إلى وسائل الإعلام خصوصاً أن الأرقام المعلنة تضمنت قيمة الصفقة الأساسية والمكافآت والمتغيرات إلى جانب الضرائب.

وقد يكون الهدف من عقد الجلسة المرتقبة بين الناديين هو الوصول إلى تفسير واضح لما حدث مع التأكيد على ضرورة احترام البنود التي تم الاتفاق عليها عند إتمام الصفقة.

وفي الوقت نفسه لا تبدو هناك رغبة من الطرفين في تحويل الأزمة إلى صراع علني خاصة أن الصفقة نفسها تم تنفيذها وأصبح محمود صلاح لاعباً في صفوف الأهلي.

من هو محمود صلاح؟

محمود صلاح يعد أحد أبرز المواهب التي ظهرت في صفوف غزل المحلة خلال الفترة الأخيرة وهو لاعب شاب يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر كما يمكنه المشاركة في الخط الهجومي.

وجذب اللاعب أنظار مسؤولي الأهلي بعد المستويات التي قدمها مع غزل المحلة ليدخل ضمن حسابات النادي الأحمر لتدعيم قطاع الناشئين والعناصر الشابة.

كما انضم محمود صلاح إلى صفوف منتخب مصر للشباب وهو ما يعكس الثقة في إمكاناته الفنية ويمنحه فرصة للاحتكاك على المستوى الدولي خلال المرحلة المقبلة.

ويراهن الأهلي على تطوير اللاعب والاستفادة من إمكاناته مستقبلاً ضمن سياسة النادي في السنوات الأخيرة بضم مجموعة من المواهب الصغيرة والعمل على تجهيزها لتكون قادرة على تمثيل الفريق الأول.