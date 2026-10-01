قومي المرأة يثمن مبادرة الداخلية لإتاحة خدمات شرطية مجانا لذوي الإعاقة البصرية

أعرب المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، عن تقديره لوزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، لإتاحة عدد من الخدمات الشرطية مجانًا للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، بمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، الذي يوافق 15 أكتوبر.

وتشمل المبادرة استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الحاصلين على بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وتُتاح الخدمات في جميع محافظات الجمهورية اعتبارًا من 15 أكتوبر 2026 ولمدة أسبوع، في إطار جهود وزارة الداخلية لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على الخدمات الشرطية وتلبية احتياجاتهم.

وثمنت المستشارة أمل عمار المبادرة، مؤكدة أهميتها في تيسير وصول النساء ذوات الإعاقة البصرية إلى الخدمات التي تلبي احتياجاتهن، وتعزيز حصولهن على حقوقهن، بما يدعم مشاركتهن واندماجهن في المجتمع.

وأكدت حرص المجلس على التعريف بالمبادرة وإتاحة المعلومات الخاصة بها للنساء ذوات الإعاقة البصرية، بما يساعدهن على الاستفادة من الخدمات المجانية خلال الفترة المحددة.