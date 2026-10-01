بعد حادثة فلاي دبي.. شركات طيران إسرائيلية تعلن موقفها من الرحلات الجوية إلى الإمارات

قالت أكبر ثلاث شركات طيران إسرائيلية، اليوم الخميس، إنها تعتزم استئناف الرحلات الجوية إلى دبي، وذلك بعد ما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه محاولة على ما يبدو لإسقاط رحلة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة إلى تل أبيب يوم أمس.

وطلبت شركات الطيران الإسرائيلية إل عال وإسراير وأركيا من السلطات الأمنية السماح لها باستئناف الرحلات إلى دبي، حسب وكالة رويترز.

وقالت شركة إل عال، الناقل الوطني الإسرائيلي، إنها تخطط لتسيير رحلتين يوميًا على الأقل اعتبارًا من نوفمبر، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.

وقالت إسراير إنها تستهدف تسيير ما يصل إلى 10 رحلات أسبوعيًا بين تل أبيب ودبي، بينما قالت أركيا إنها ستستأنف الرحلات بمجرد أن تسمح الجاهزية التشغيلية واللوجستية بذلك.

وأضافت أركيا أن من المهم تعزيز المنافسة على هذا الخط الجوي ومنح المسافرين الإسرائيليين خيار السفر عبر شركات طيران إسرائيلية.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير لرويترز إن المحادثات جارية مع نظرائه الإماراتيين.

وأضاف أن هذا الأمر تعمل عليه السلطات، وأنها تأمل في الحصول قريبًا على تأكيد نهائي يسمح لشركات الطيران الإسرائيلية باستئناف الرحلات.

وحسب التقرير، ارتفعت أسهم شركتي إل عال وإسراير بأكثر من 12% منذ يوم الأربعاء.

وكان تم تفادي كارثة يوم الأربعاء على متن رحلة فلاي دبي FZ1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب، بعدما طعن مساعد الطيار قائد الطائرة، الذي تمكن من فتح باب قمرة القيادة، ما أتاح للركاب السيطرة على المهاجم قبل أن يهبط طاقم احتياطي بالطائرة في السعودية.

وأشارت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية إلى أن المسافرين قد يجدون صعوبة في المستقبل في الثقة بالطيارين غير الإسرائيليين.

وعلقت فلاي دبي الرحلات بين دبي وتل أبيب، في انتظار إجراء تحقيق في حادثة يوم الأربعاء.

وقالت وزارة النقل الإسرائيلية إن تعليق الرحلات يتماشى مع توجيهات رئيس الوزراء وتوصية وزير النقل ورئيس جهاز الأمن العام الشاباك.

وأوضحت إل عال وإسراير وأركيا إنها تعتزم تسيير رحلات لإعادة المسافرين العالقين من دبي اعتبارًا من يوم الجمعة، لإعادتهم إلى إسرائيل، وذلك رهنا بموافقة السلطات الأمنية والتوصل إلى اتفاق بشأن تعويضات حكومية.

وأضافت النقل الإسرائيلية إنها أرسلت أيضًا طلبًا عاجلًا إلى شركة الاتحاد للطيران لزيادة عدد الرحلات بين أبوظبي وتل أبيب.