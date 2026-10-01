قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد الجوية: طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا وشبورة وأمطار ورياح حتى الأربعاء
المستشار الألماني: نستعد لهجمات هجينة كبرى من جانب روسيا وسنرد بسرعة وبشكل واضح
بعد قرار التخفيض.. كم يكلف ترخيص سيارة ملاكي 3 سنوات؟
الساعة 12 هترجع 11 يوم خميس بالليل.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد
مهلة من «المالية».. تعرف على الموعد الجديد لنهاية تقديم إقرارات الضرائب العقارية
منحة 1.5 مليون يورو لتمويل الأعمال الاستشارية لمشروع امتداد الخط الأول للمترو
الكرملين: بوتين وترامب قد يلتقيان في قمة أبيك بالصين
مخدرات وسلاح أبيض.. شقيق رنا رئيس يسلم نفسه للشرطة لتنفيذ حبسه سنة مع الشغل
بوتين: مجموعة بريكس ستساهم في بناء عالم متعدد الأقطاب
بعد حادثة فلاي دبي.. شركات طيران إسرائيلية تعلن موقفها من الرحلات الجوية إلى الإمارات
بوتين: العالم أجمع سيضطر للاتفاق على مبادئ نظام عالمي جديد
الأوقاف الفلسطينية: اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي انتهاك لحرمته ومحاولة لفرض واقع جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد حادثة فلاي دبي.. شركات طيران إسرائيلية تعلن موقفها من الرحلات الجوية إلى الإمارات

طائرات العال الإسرائيلية
طائرات العال الإسرائيلية
القسم الخارجي

قالت أكبر ثلاث شركات طيران إسرائيلية، اليوم الخميس، إنها تعتزم استئناف الرحلات الجوية إلى دبي، وذلك بعد ما وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه محاولة على ما يبدو لإسقاط رحلة تابعة لشركة فلاي دبي كانت متجهة إلى تل أبيب يوم أمس.

وطلبت شركات الطيران الإسرائيلية إل عال وإسراير وأركيا من السلطات الأمنية السماح لها باستئناف الرحلات إلى دبي، حسب وكالة رويترز.

وقالت شركة إل عال، الناقل الوطني الإسرائيلي، إنها تخطط لتسيير رحلتين يوميًا على الأقل اعتبارًا من نوفمبر، شريطة الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.

وقالت إسراير إنها تستهدف تسيير ما يصل إلى 10 رحلات أسبوعيًا بين تل أبيب ودبي، بينما قالت أركيا إنها ستستأنف الرحلات بمجرد أن تسمح الجاهزية التشغيلية واللوجستية بذلك.

وأضافت أركيا أن من المهم تعزيز المنافسة على هذا الخط الجوي ومنح المسافرين الإسرائيليين خيار السفر عبر شركات طيران إسرائيلية.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير لرويترز إن المحادثات جارية مع نظرائه الإماراتيين.

وأضاف أن هذا الأمر تعمل عليه السلطات، وأنها تأمل في الحصول قريبًا على تأكيد نهائي يسمح لشركات الطيران الإسرائيلية باستئناف الرحلات.

وحسب التقرير، ارتفعت أسهم شركتي إل عال وإسراير بأكثر من 12% منذ يوم الأربعاء.

وكان تم تفادي كارثة يوم الأربعاء على متن رحلة فلاي دبي FZ1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب، بعدما طعن مساعد الطيار قائد الطائرة، الذي تمكن من فتح باب قمرة القيادة، ما أتاح للركاب السيطرة على المهاجم قبل أن يهبط طاقم احتياطي بالطائرة في السعودية.

وأشارت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية إلى أن المسافرين قد يجدون صعوبة في المستقبل في الثقة بالطيارين غير الإسرائيليين.

وعلقت فلاي دبي الرحلات بين دبي وتل أبيب، في انتظار إجراء تحقيق في حادثة يوم الأربعاء.

وقالت وزارة النقل الإسرائيلية إن تعليق الرحلات يتماشى مع توجيهات رئيس الوزراء وتوصية وزير النقل ورئيس جهاز الأمن العام الشاباك.

وأوضحت إل عال وإسراير وأركيا إنها تعتزم تسيير رحلات لإعادة المسافرين العالقين من دبي اعتبارًا من يوم الجمعة، لإعادتهم إلى إسرائيل، وذلك رهنا بموافقة السلطات الأمنية والتوصل إلى اتفاق بشأن تعويضات حكومية.

وأضافت النقل الإسرائيلية إنها أرسلت أيضًا طلبًا عاجلًا إلى شركة الاتحاد للطيران لزيادة عدد الرحلات بين أبوظبي وتل أبيب.

حادثة فلاي دبي شركات طيران إسرائيلية الرحلات الجوية إلى الإمارات شركة فلاي دبي شركات الطيران الإسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بالأسماء.. تعيين 685 معاون نيابة عامة من خريجي دفعتي 2021 و2022

رمضان صبحي

مفاجأة مدوية.. ماذا حدث في عينة رمضان صبحي؟.. حيثيات الحكم تكشف التفاصيل

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

1000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

حسام حسن ومحمد صلاح

مفاجأة في قائمة منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا.. شوبير يكشف موقف صلاح

هيئة قضايا الدولة

قرار جمهوري بتعيين 294 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة.. ننشر الأسماء كاملة

استخراج رخصة قيادة

500 جنيه تخفيضًا .. خطوات استخراج رخصة قيادة والمستندات المطلوبة

الأهلي والزمالك

اليوم.. الأهلي والزمالك في مواجهة مصرية على برونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد

رسميًا.. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم| اعرف زادت كام

رسميًا .. زيادة رسوم اللوحات المعدنية للسيارات بدءًا من اليوم | اعرف زادت كام

ترشيحاتنا

نقيب الاعلاميين

نقيب الإعلاميين يتفقد مشروع «ديارنا» بالعبور الجديدة تمهيدًا لتسليم الوحدات للأعضاء

ارشفية

124 طالبا من 6 دول عربية يتنافسون على لقب أبطال الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي 2026 بالعلمين الجديدة

الهلال الأحمر

الهلال الأحمر يقدم الدعم النفسي والإنساني للدفعة 90 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين

بالصور

طريقة عمل كفتة داود باشا بالصلصة.. وصفة شهية للغداء والعزومات

طريقة عمل كفتة داود باشا
طريقة عمل كفتة داود باشا
طريقة عمل كفتة داود باشا

ملكة جمال مصر العالمية تثير الجدل بعد ارتدائها فستان مارلين مونرو | شاهد

إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي
إيرينا يسري بفستان مارلين مونرو الذهبي

نشرة المرأة والمنوعات | أفضل طريقة لتنظيم يوم طفلك بين «الهوم ورك» ومذاكرة التقييمات والتمارين .. تحذير للأمهات من أشياء يجب تجنّبها قبل تطعيم الحصبة للأطفال

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك 4IT-EGY-T-.. صور

قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)
قوات الصاعقة والقوات الخاصة الإيطالية تنفذان التدريب المشترك (4IT-EGY-T-)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد