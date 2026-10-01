ترامب: حادث فلاي دبي شيء لا يصدق .. والطيار ربما كان إرهابيًا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حادثة طائرة «فلاي دبي» التي كانت متجهة من دبي إلى تل أبيب بأنها «شيء لا يصدق»، مشيرًا إلى أن مساعد الطيار المتهم بالاعتداء على قائد الطائرة ربما كان «إرهابيًا»، أو شخصًا يعاني من اضطراب، بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين، إنه تحدث مطولًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الواقعة، موضحًا أن المعلومات التي تلقاها تشير إلى أن مساعد الطيار اعتدى على قائد الطائرة، قبل أن يتدخل ركاب وأفراد من الطاقم للسيطرة على الموقف.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه تلقى رواية تفيد بأن الطائرة بدأت في الهبوط بشكل حاد، قبل أن يتمكن أحد الركاب من الوصول إلى قمرة القيادة والمساعدة في استعادة السيطرة على الطائرة، التي جرى تحويل مسارها والهبوط بها في مطار تبوك بالسعودية.

وفي الوقت نفسه، حرص ترامب على التأكيد أن بعض تفاصيل الرواية لم يتم التحقق منها بشكل مستقل، قائلًا إنه ينقل ما سمعه من نتنياهو ومصادر أخرى، وأنه لا يعرف على وجه اليقين ما إذا كانت جميع هذه التفاصيل صحيحة.

وكانت الرحلة «FZ1073» التابعة لـ«فلاي دبي» قد تعرضت لواقعة داخل قمرة القيادة أثناء توجهها من دبي إلى تل أبيب، قبل أن تهبط اضطراريًا في تبوك. وقالت مصادر إسرائيلية إن أحد الطيارين تعرض للطعن، فيما تدخل ركاب وأفراد من الطاقم للسيطرة على الموقف وتمكين طاقم آخر كان على متن الطائرة من استكمال عملية الهبوط.

وأعلنت «فلاي دبي» أن مشاجرة وقعت داخل قمرة القيادة، مؤكدة سلامة الركاب، بينما باشرت السلطات السعودية التحقيق في ملابسات الحادث، بما في ذلك دوافع الطيار المتهم بالاعتداء.

وبحسب وكالة «رويترز»، لا تزال دوافع الواقعة غير واضحة، فيما يخضع مساعد الطيار للتحقيق في السعودية. وتؤكد هذه التطورات أن توصيف الحادث ودوافعه النهائية يظل مرتبطًا بنتائج التحقيقات الرسمية الجارية.

