قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وعده بالاعتذار وخلف.. سبب غضب كريستيانو من جيسوس: شعر بالخيانة
فلاي دبي تعلق رحلاتها من وإلى إسرائيل بعد حادث الطائرة المتجهة إلى تل أبيب
اللاعب قلبه جامد.. أمير هشام يكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد هاني مع الأهلي
تصعيد دبلوماسي.. روبيو يأمر الوفد الإيراني بمغادرة نيويورك بعد تعثر المفاوضات
من طوكيو إلى هانوفر.. مصر ترسم ملامح «السياحة التجديدية» بخطة استدامة وتوسع دولي
ترامب: حادث فلاي دبي شيء لا يصدق .. والطيار ربما كان إرهابيًا
حريق هائل يلتهم مستودعات في كييف وسط هجوم جوي
حكم نشر صور المتوفى على مواقع التواصل الاجتماعي.. أمين الفتوى يجيب
آخر تحديث.. أعلى سعر دولار في البنوك الآن
نهاية اتفاق «واحد يدخل.. واحد يخرج» بين فرنسا وبريطانيا بشأن المهاجرين
سوريا.. محاولة اغتيال ضابط بوزارة الدفاع في الصنمين شمال درعا
البنتاجون يطلق «مشروع ميريديان» لدراسة مستقبل الحروب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حريق هائل يلتهم مستودعات في كييف وسط هجوم جوي

حريق
حريق
أخبار العالم

اندلع حريق واسع في مستودعات بالعاصمة الأوكرانية كييف، فجر الخميس، بالتزامن مع موجة من الهجمات الجوية التي تشهدها العاصمة، وفق ما أفادت به السلطات الأوكرانية.

وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو تسجيل إصابة مستودع في منطقة أوبولونسكي بالعاصمة، فيما ذكرت الإدارة العسكرية لمدينة كييف أن مبنى مستودعات اشتعلت فيه النيران، بينما سقطت حطام في موقع آخر بالمنطقة نفسها. 

وتوجهت فرق الطوارئ والإطفاء إلى المواقع المتضررة للتعامل مع الحرائق وتقييم حجم الأضرار، في وقت لم تتضح فيه حتى الآن، وفق المعلومات المتاحة، الخسائر البشرية المرتبطة بالحريق الجديد أو حجم الخسائر المادية بشكل نهائي. 

ويأتي الحادث بعد سلسلة من الهجمات الجوية التي استهدفت كييف خلال الأيام الأخيرة، وشهدت أضرارًا في منشآت سكنية وغير سكنية واندلاع حرائق في عدد من المواقع. وفي هجوم سابق، أكد كليتشكو إصابة مبنى مستودعات في منطقة سولوميانسكي، ما أدى إلى اشتعال شاحنة ومقتل أحد العاملين في شركة خدمات تابعة لبلدية كييف. 

كما أفادت تقارير أوكرانية حديثة باندلاع حرائق في منشآت ومستودعات بالعاصمة ومحيطها عقب هجمات بطائرات مسيرة، بينما تستمر السلطات في تقييم آثار الضربات والتعامل مع تداعياتها.

حريق كييف اوكرانيا الحرب الروسية الحرب الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة: توجيهات بمراقبة الأسواق وعدم رفع الأسعار رغم ارتفاع أسعار النفط عالميا

أرشيفية

السعودية ترفض هبوط طائرات إسرائيلية لإجلاء ركاب «فلاي دبي»

مجلس الوزراء

عاجل.. إلغاء تطبيق العمل عن بعد الأحد من كل أسبوع

صورة الملف

أخبار التوك شو| الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية تنشر حركة التعيينات القضائية الجديدة بمجلس الدولة.. (المنشور الكامل)

أرشيفية

طيار طعن زميله وحاول إسقاط الطائرة.. نتنياهو يكشف تفاصيل جديدة عن رحلة «فلاي دبي»

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

مجلس النواب

مدبولي أمام النواب غدًا لعرض اعتراض رئيس الجمهورية على قانون جامعة كيان.. اعرف الإجراءات اللائحية

ترشيحاتنا

ماذا تفعل إذا تعرضت لأزمة قلبية وأنت بمفردك؟.. 5 خطوات هامة يجب القيام بها

ماذا تفعل إذا تعرضت لأزمة قلبية وأنت بمفردك؟.. 5 خطوات هامة يجب القيام بها

مندوبة توصيل

مفاجأة داخل طلب توصيل| عميل يمنح مندوبة 500 جنيه بعد تأخرها.. ما القصة؟

سكن لكل المصريين

مفاجأة بشأن تأمين شقق «سكن لكل المصريين 9».. كيف تسترد المبلغ بالكامل؟

بالصور

بفستان جريء.. زوجة مجدي الهواري رفقته في حفل خطوبة ابنته

زوجة مجدى الهوارى رفقته فى حفل خطوبة ابنته
زوجة مجدى الهوارى رفقته فى حفل خطوبة ابنته
زوجة مجدى الهوارى رفقته فى حفل خطوبة ابنته

ارتفاع الديزل يقلب حسابات النقل.. الشاحنات الكهربائية تصبح أوفر في 6 أسواق أوروبية

الشاحنات الكهربائية
الشاحنات الكهربائية
الشاحنات الكهربائية

ببنطلون ممزق.. إيمان العاصى بإطلالة كاجوال

إيمان العاصى بإطلالة كاجوال
إيمان العاصى بإطلالة كاجوال
إيمان العاصى بإطلالة كاجوال

بفقدان وزن ملحوظ.. ابنة مجدي الهواري وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها

ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها
ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها
ابنة مجدى الهوارى وغادة عادل تشعل حفل خطوبتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد