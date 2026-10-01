حريق هائل يلتهم مستودعات في كييف وسط هجوم جوي

اندلع حريق واسع في مستودعات بالعاصمة الأوكرانية كييف، فجر الخميس، بالتزامن مع موجة من الهجمات الجوية التي تشهدها العاصمة، وفق ما أفادت به السلطات الأوكرانية.

وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو تسجيل إصابة مستودع في منطقة أوبولونسكي بالعاصمة، فيما ذكرت الإدارة العسكرية لمدينة كييف أن مبنى مستودعات اشتعلت فيه النيران، بينما سقطت حطام في موقع آخر بالمنطقة نفسها.

وتوجهت فرق الطوارئ والإطفاء إلى المواقع المتضررة للتعامل مع الحرائق وتقييم حجم الأضرار، في وقت لم تتضح فيه حتى الآن، وفق المعلومات المتاحة، الخسائر البشرية المرتبطة بالحريق الجديد أو حجم الخسائر المادية بشكل نهائي.

ويأتي الحادث بعد سلسلة من الهجمات الجوية التي استهدفت كييف خلال الأيام الأخيرة، وشهدت أضرارًا في منشآت سكنية وغير سكنية واندلاع حرائق في عدد من المواقع. وفي هجوم سابق، أكد كليتشكو إصابة مبنى مستودعات في منطقة سولوميانسكي، ما أدى إلى اشتعال شاحنة ومقتل أحد العاملين في شركة خدمات تابعة لبلدية كييف.

كما أفادت تقارير أوكرانية حديثة باندلاع حرائق في منشآت ومستودعات بالعاصمة ومحيطها عقب هجمات بطائرات مسيرة، بينما تستمر السلطات في تقييم آثار الضربات والتعامل مع تداعياتها.