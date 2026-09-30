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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وحلول ملموسة على أرض الواقع

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أ ش أ

عقد محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، اليوم، لقاءً جماهيريًا بالمركز التكنولوجي الملحق بديوان "مركز ومدينة برج العرب"، بحضور الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور محمود عيسى، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية ومديري المديريات ورؤساء الأحياء والجهات الخدمية.

وشهد اللقاء حضور النائب عبد الله سعداوي راغب ضيف الله، ومكتب النائب أحمد خليل خير الله، في إطار دعم أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي وأعضاء السلطة التشريعية، بما يسهم في سرعة بحث مطالب المواطنين والتوصل إلى حلول عاجلة وفعالة لها.

وخلال اللقاء، استمع محافظ الإسكندرية إلى شكاوى وطلبات المواطنين من أحياء العامرية أول والعامرية ثان ومركز ومدينة برج العرب، والتي تنوعت بين عدد من الملفات الخدمية والمعيشية، حيث وجّه الجهات التنفيذية المختصة بسرعة فحص ودراسة كافة الطلبات، كلٌّ في نطاق اختصاصه، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لموقف التنفيذ، وصولًا إلى معالجة أسباب الشكاوى وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي استجابة مباشرة لعدد من مطالب المواطنين، نجحت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع مديرية العمل برئاسة الدكتور محمود يوسف، في توفير 4 فرص عمل للشباب، من بينها فرصتان مخصصتان للأشخاص ذوي الهمم، برواتب تبدأ من الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير فرص عمل لائقة للشباب، وتعزيز التمكين الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص بدمج وتمكين الأشخاص ذوي الهمم في سوق العمل.

وفي إطار الاستجابة للمطالب المرتبطة بالعملية التعليمية ودعم الأسر، تم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتور عربي أبو زيد، توفير المصروفات الدراسية لعدد من الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، إلى جانب توفير عدد من الحقائب المدرسية، مدعومة بالأدوات والمستلزمات الدراسية اللازمة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل أسرهم ودعم انتظام الطلاب في العملية التعليمية.

وفيما يخص المطالب المرتبطة بالقطاع الطبي والرعاية الصحية، تم بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور أسامة بلبل، توفير الأدوية اللازمة لأحد المواطنين بالإضافة إلى إجراء عملية جراحية، وذلك في إطار الحرص على الاستجابة للحالات الصحية والإنسانية، وتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم العلاجية وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

كما شهد اللقاء الاستجابة لعدد من المطالب الاجتماعية والمعيشية للأسر الأولى بالرعاية، من خلال توفير راتب شهري لأحد المستفيدين، بالتنسيق مع النائب عبد الله سعداوي راغب ضيف الله، عضو مجلس الشيوخ، في إطار تكامل الجهود المجتمعية والتنفيذية للتعامل مع الحالات الإنسانية وتقديم أوجه الدعم اللازمة لها.

وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل وفق منظومة متكاملة تستهدف سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل معها بكل جدية وحسم، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في تقديم الخدمات، وأن مصلحة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي.

وفي ختام اللقاء، شهدت المناقشات تفاعلًا إيجابيًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين شاركوا في عرض مطالب المواطنين ومناقشة آليات التعامل معها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة، بما يعزز التكامل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويدعم جهود محافظة الإسكندرية في سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين والعمل على تحقيق الصالح العام.

محافظ الإسكندرية مركز ومدينة برج العرب مطالب المواطنين

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