محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الطرق وصيانة 14 شارعا وموقعا بالأحياء

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وجه محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، برفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فيما تواصل مديرية الطرق والنقل بالمحافظة تنفيذ أعمال الرصف وترميم الحفر والهبوطات ورفع كفاءة الأرصفة بعدد من الشوارع بمختلف الأحياء.

وشملت الأعمال 14 شارعًا وموقعًا، تضمنت أعمال الرصف والترميم والصيانة الموضعية ومعالجة الهبوط وتركيب بلاط الإنترلوك ورفع كفاءة الأرصفة، وفقًا لأولويات كل حي وحالة الطرق، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية ورفع مستوى الأمان للمواطنين.

وتضمنت الأعمال ترميم الحفر بشارع النبوي المهندس بنطاق حي ثان المنتزه، ورصف شارع المستجد، والرصف بمنطقة المجزر الآلي بالعامرية، ورفع كفاءة الطرق بمنطقة الحرفيين خلف الموقف بنطاق حي وسط.

كما شملت تركيب الإنترلوك وترميم الأرصفة بعدد من شوارع الفلكي بنطاق حي أول المنتزه، ومعالجة هبوط بطريق الكورنيش أمام إسماعيل صبري بنطاق حي الجمرك، ورصف شارع الدرديري بنطاق حي وسط، وتركيب الأرصفة بشارع مسلم في باكوس بنطاق حي شرق.

وشملت الأعمال كذلك تركيب الإنترلوك بشارع عمار بن ياسر بالبيطاش بنطاق حي العجمي، وأعمال الرصف والصيانة بشارع بوالينو بنطاق حي وسط، ورفع كفاءة الطريق خلف ديوان عام المحافظة بنطاق حي شرق، وترميم الأسفلت بطريق الحرية في سيدي جابر بنطاق حي شرق، إلى جانب أعمال بشارع الطيار عادل صابر عبد الكافي بنطاق حي العجمي، وشارع الجديد بنطاق الحي نفسه عقب الانتهاء من أعمال الصرف الصحي.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار أعمال رفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف الأحياء، مع تكثيف المتابعة الميدانية ورصد احتياجات الطرق والتعامل الفوري مع الحفر والهبوطات، بما يحافظ على كفاءة الطرق ويحسن الحركة المرورية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.