بداية النهاية رفض الانتقاد.. ميدو يوجه رسالة إلى حسام حسن بعد أحداث معسكر المنتخب

وجه أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، رسالة إلى حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، عقب الأحداث التي شهدها معسكر المنتخب الوطني خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا ضرورة التعامل معها باعتبارها درسًا مهمًا يمكن الاستفادة منه مستقبلًا.

وقال ميدو، خلال تصريحات تليفزيونية، إنه يتمنى أن يتقبل حسام حسن حديثه، موضحًا أنه ينظر إليه باعتباره شقيقًا أصغر له، ويتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته مع منتخب مصر.

وأوضح نجم منتخب مصر السابق أن احترام اللاعبين والرموز التاريخية يمثل أحد أهم عوامل النجاح في كرة القدم، مشيرًا إلى أن ما حدث داخل المعسكر الحالي يجب أن يكون بمثابة فرصة لمراجعة بعض الأمور.

وأضاف: «مفيش حد كبير في كرة القدم إلا باحترامه للاعبيه وللرموز الكبار، وأرى أن حسام حسن كان بحاجة للدرس اللي حدث معاه في المعسكر الحالي».

وشدد ميدو على أهمية تقبل النقد وعدم التعامل معه باعتباره أمرًا سلبيًا، مؤكدًا أن رفض الانتقادات يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الأزمات خلال المرحلة المقبلة.

وقال: «بداية النهاية لحسام حسن أن يرفض الانتقادات، والحقيقة إن اللي حصل في المعسكر الحالي كان درسًا قاسيًا، ويجب أن يستفيد منه في الفترة المقبلة».

وأكد ميدو في ختام تصريحاته دعمه الكامل لحسام حسن، خاصة في ظل صعوبة الموقف الذي مر به خلال المعسكر، مطالبًا في الوقت نفسه بالحفاظ على حالة الهدوء داخل المنتخب الوطني.

واختتم: «ندعم حسام حسن بكل قوة، لأنه عاش موقفًا مش سهل، وكلنا ندعم الهدوء اللي يعيشه المنتخب حاليًا ونتمنى النجاح لحسام حسن، لكن يجب فقط أن يعلم أن منتخب مصر له ثوابت ومبادئ يجب الحفاظ عليها».