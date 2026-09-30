منتخب مصر للشباب يهزم تونس 2-1 في تصفيات شمال أفريقيا

حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2007، بقيادة وائل رياض، فوزًا مثيرًا على نظيره التونسي بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا.

منتخب الشباب يتفوق على تونس

بدأ منتخب مصر المباراة بشكل قوي، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق مهند الشامي، الذي ترجم ركلة جزاء حصل عليها محمد حمد إلى هدف، ليمنح الفراعنة التقدم.

وقبل نهاية الشوط الأول، عزز محمد حمد تقدم منتخب مصر بتسجيل الهدف الثاني، لينتهي النصف الأول من اللقاء بتقدم شباب الفراعنة بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب التونسي في تقليص الفارق بتسجيل هدفه الوحيد، إلا أن منتخب مصر حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد فوزًا مهمًا بنتيجة 2-1.

تشكيل منتخب مصر أمام تونس

بدأ وائل رياض المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمر عبدالعزيز.

خط الدفاع: حمد عوض، نور أشرف، إياد مدحت، مهند الشامي.

خط الوسط: يونس الملاح، محمد سمير «كونتا»، محمد حمد، عمر العزب.

خط الهجوم: أنس رشدي، محمد هيثم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: إياد تامر، عبدالله بدير، محمد فرج، عمر ثروت، عمر أمين، ياسين عاطف، محمود صلاح، علي الجارحي، أدهم كريم.

مشوار منتخب مصر في التصفيات

استهل منتخب مصر مشواره في تصفيات شمال أفريقيا بالفوز على منتخب ليبيا بهدفين دون رد، قبل أن يحصل على راحة في الجولة الثانية.

وشهدت الجولة الثانية تعادل تونس مع المغرب دون أهداف، بعدما سبق للمنتخب التونسي التعادل مع الجزائر بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى.

وتقام التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، التي تستضيفها غانا العام المقبل.