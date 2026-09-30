مواعيد مباريات الأندية المصرية في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

تستعد 4 أندية مصرية لخوض منافسات دور الـ32 من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية، خلال شهر أكتوبر المقبل، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهات مختلفة للرباعي الأهلي والزمالك وبيراميدز وزد.

الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

يبدأ الزمالك مشواره في دوري أبطال أفريقيا بمواجهة الجيش الوطني الرواندي، حيث يحل الفريق الأبيض ضيفًا في مباراة الذهاب يوم الجمعة 16 أكتوبر، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تقام مباراة العودة في القاهرة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر.

وفي اليوم نفسه، يخوض بيراميدز مباراة الذهاب أمام المريخ بينتيو الجنوب سوداني، حيث يحل الفريق المصري ضيفًا على ملعب جوبا الدولي، وتنطلق المباراة في الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة. وتقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 24 أكتوبر.

الأهلي وزد في الكونفدرالية

ويبدأ الأهلي مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة كيتارا الأوغندي، حيث تقام مباراة الذهاب في أوغندا يوم السبت 17 أكتوبر، بينما يستضيف الأهلي مباراة الإياب في القاهرة يوم 25 أكتوبر.

وفي البطولة ذاتها، يلتقي زد مع عزام يونايتد التنزاني في ذهاب دور الـ32 يوم السبت 17 أكتوبر، على أن تقام مباراة الإياب في وقت لاحق وفق الجدول المعلن للمسابقة.

مواعيد مباريات الأندية المصرية

دوري أبطال أفريقيا:

الزمالك × الجيش الوطني الرواندي — 16 أكتوبر، 5:00 مساءً .

. المريخ بينتيو × بيراميدز — 16 أكتوبر، 3:30 عصرًا.

كأس الكونفدرالية الأفريقية :

كيتارا الأوغندي × الأهلي — 17 أكتوبر .

. زد × عزام يونايتد — 17 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب لدور الـ32 خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، وفق الجدول الزمني المعلن من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».