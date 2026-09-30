اتحاد أسواق المال العربية يكرم وزير الاستثمار تقديرًا لدوره في تطوير الأسواق المالية

كرم اتحاد أسواق المال العربية الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقديرا لإسهاماته في تطوير أسواق رأس المال والأسواق المالية غير المصرفية، وجهوده في هيكلة وتطوير الاتحاد وتعزيز التكامل والتعاون بين الأسواق والمؤسسات المالية على المستويين المصري والعربي.

يأتي التكريم تقديرا لمسيرة الدكتور محمد فريد التي شملت رئاسة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد أسواق المال العربية، إلى جانب دوره الحالي وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية، وما شهدته تلك المسيرة من جهود لتطوير أسواق رأس المال وتعزيز الأطر التنظيمية والتكنولوجية الداعمة للقطاع المالي.

وتولى الدكتور محمد فريد رئاسة اتحاد أسواق المال العربية خلال الفترة من 2019 إلى 2021، وشهدت فترة رئاسة مصر للاتحاد انتخاب أول مجلس إدارة لاتحاد البورصات العربية، بما دعم التحول المؤسسي واستمرارية العمل داخل الاتحاد، إلى جانب إطلاق مؤشر للشركات منخفضة انبعاثات الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتعاون مع "ريفينيتيف".

كما تولى الدكتور محمد فريد رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى فبراير 2026، وشهدت تلك الفترة تطوير وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية والابتكار وريادة الأعمال في الخدمات المالية غير المصرفية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية مواصلة تطوير وتعميق أسواق رأس المال والتحديث المستمر للأطر التشريعية والتنظيمية، بما يعزز كفاءة الأسواق وتنافسيتها، ويوفر مصادر متنوعة للتمويل أمام الشركات وفرصا أوسع للاستثمار أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وأوضح أن جهود الإصلاح تستهدف بناء بيئة أكثر وضوحا ومرونة، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على الاستثمار والمنافسة والتوسع والتصدير، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين تجربة المستثمر وتبسيط وتسريع الإجراءات من خلال التوسع في الحلول الرقمية، ومنها منصة الكيانات الاقتصادية ومنصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا والبيانات يمثلان محورا رئيسيا لتطوير بيئة الأعمال والخدمات الاقتصادية، لافتا إلى العمل على استكمال التجهيزات اللازمة لإطلاق المختبر التنظيمي للتجارة "TradeTech Sandbox"، بما يتيح لرواد الأعمال والشركات الناشئة تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجال التجارة، والاستفادة من البيانات في تحديد الفرص التصديرية واتجاهات الأسواق العالمية.