سماع الشهود يؤجل محاكمة 86 متهما بخلية الزيتون لـ 29 ديسمبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 86 متهما، في القضية رقم 5888 لسنة 2025 جنايات الزيتون، لجلسة 29 ديسمبر المقبل، لسماع الشهود.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من 2002 وحتي 22 يوليو 2025، المتهمون انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وأضافت التحقيقات ارتكاب المتهمين جريمة إرهابية بأن جمعوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وبيانات ومعلومات للجماعة الإرهابية بقصد استخدامها في جرائم عدائية.