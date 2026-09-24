يوم محاكمة الإرهاب.. 102 متهم ينتظرون قصاص العدالة في 7 خلايا إخوانية

أصدرت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، خلال يوم واحد، قرارات في محاكمة 7 خلايا إخوانية وإرهابية.

6 متهمين بـ«خلية الجهاد»

قررت المحكمة تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 21294 لسنة 2025 جنايات الجيزة، والمعروفة بـ«خلية الجهاد»، لجلسة 1 نوفمبر المقبل، للمرافعة، لأنهم فى غضون الفترة من 1 سبتمبر 2024 وحتى 24 سبتمبر 2024، المتهم الأول أسس جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مع علمهم بأغراضها، وانضمام المتهمين من الثاني وحتى السادس لتلك الجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

5 متهمين بـ«فض رابعة»

أجلت المحكمة إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين لاشتراكهم مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 34150 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر، وهي القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة" لجلسة 19 ديسمبر المقبل.

15 متهما بـ«خلية دار السلام»

قررت المحكمة تأجيل ثاني جلسات محاكمة 15 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في دار السلام في القضية رقم 6724 لسنة 2026 جنايات دار السلام، المقيدة برقم 1518 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 4 نوفمبر المقبل، للمستندات.

12 متهما بـ«خلية مدينة نصر»

أجلت محاكمة 12 متهما بخلية مدينة نصر، في القضية رقم 20021 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر ثالث، لجلسة 16 نوفمبر المقبل، لفض الأحراز.

61 متهما بخلية اللجان النوعية بالتجمع الخامس

وقررت تأجيل محاكمة 61 متهما من بينهم 18 محبوسا، في القضية رقم 9644 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم 1650 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا المعروفة باللجان النوعية بالتجمع الخامس، لجلسة 7 ديسمبر المقبل، لاستكمال المرافعة.

متهمان بـ«اقتحام قسم مدينة نصر»

حجزت الحكم على متهمين باقتحام قسم مدينة نصر في القضية رقم 35064 لسنة 2015 جنايات أول مدينة نصر، لجلسة 20 ديسمبر المقبل.

متهم بـ«خلية 6 أكتوبر»

وأجلت المحكمة ثاني جلسات محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في أكتوبر، في القضية رقم 835 لسنة 2026 جنايات 6 أكتوبر ثان، المقيدة برقم 1128 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 4 نوفمبر المقبل، لمناقشة شاهد الإثبات الأول.