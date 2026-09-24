الصراصير تحذر مسؤولا هنديا كبيرا وتمهله 48 ساعة لتقديم استقالته

أعلن قادة حركة "الصراصير" الاحتجاجية بقيادة الشبان ​في الهند اليوم الخميس ‌تنظيم مظاهرات على مستوى البلاد خلال الساعات المقبلة إذا لم يستقل رئيس ​مفوضية الانتخابات في غضون ​48 ساعة،

وبحسب تقارير إعلامية ، فقد جاء ذلك بعد يوم ⁠من نشر تقرير صحفي ​أشار إلى وجود خلافات ​بين كبار المسؤولين بالهيئة.



وكانت صحيفة إنديان إكسبريس ، لفتت أمس الأربعاء إن ​اثنين من أعضاء مفوضية ​الانتخابات طرحا تساؤلات أو عبرا عن ‌قلقهما ⁠ما لا يقل عن 14 مرة خلال 10 أشهر، وتعلق الأمر في معظم الأحيان ​بعملية ​تحديث ⁠قوائم الناخبين التي بدأت العام الماضي، وذلك ​خلال مناقشات مع رئيس ​مفوضية ⁠الانتخابات جيانش كومار.



وقالت مفوضية الانتخابات إن الخلافات أمر ⁠طبيعي ​في أي مؤسسة، ​وإن جميع إجراءاتها قانونية.