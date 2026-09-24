الصراصير تحذر مسؤولا هنديا كبيرا وتمهله 48 ساعة لتقديم استقالته

أعلن قادة حركة "الصراصير" الاحتجاجية بقيادة الشبان في الهند اليوم الخميس تنظيم مظاهرات على مستوى البلاد خلال الساعات المقبلة إذا لم يستقل رئيس مفوضية الانتخابات في غضون 48 ساعة،
وبحسب تقارير إعلامية ، فقد جاء ذلك بعد يوم من نشر تقرير صحفي أشار إلى وجود خلافات بين كبار المسؤولين بالهيئة.
وكانت صحيفة إنديان إكسبريس ، لفتت أمس الأربعاء إن اثنين من أعضاء مفوضية الانتخابات طرحا تساؤلات أو عبرا عن قلقهما ما لا يقل عن 14 مرة خلال 10 أشهر، وتعلق الأمر في معظم الأحيان بعملية تحديث قوائم الناخبين التي بدأت العام الماضي، وذلك خلال مناقشات مع رئيس مفوضية الانتخابات جيانش كومار.
وقالت مفوضية الانتخابات إن الخلافات أمر طبيعي في أي مؤسسة، وإن جميع إجراءاتها قانونية.