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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل استئناف بيومي فؤاد على حكم نفقة نجله

بيومي
بيومي
مصطفي رجب

قررت محكمة مستأنف الأسرة بقصر النيل، تأجيل أولى جلسات استئناف الفنان بيومي فؤاد على حكم إلزامه بدفع نفقة صغير لـ يوم 18 أكتوبر .

تفاصيل القضية 

كانت محكمة الأسرة بقصر النيل قضت سابقا ، بإلزام الفنان بيومي فؤاد بدفع نفقة صغير أبنه ، فقام بالاستئناف على الحكم.

يذكر أن محكمة الأسرة بقصر النيل أصدرت سابقا  أحكاما بإلزام الفنان بيومى بدفع نفقة صغير وأجر حضانة ومصاريف مدرسة لابنه، كما حصلت على أحكام بإلزامه بدفع نفقة متعة وعدة ومؤخر صداق ، فقام الفنان بيومي فؤاد بالاستئناف على تلك الأحكام .

وكشفت طليقة الفنان أنها حصلت مؤخرًا على حكم بالولاية التعليمية، مؤكدة أنها اضطرت خلال الفترة الماضية لتحمل جميع المصروفات الخاصة بالطفل بشكل كامل، بعد تعثر الوصول إلى حلول ودية بين الطرفين.

وأضافت أن محاولات التسوية الودية استمرت لفترة، إلا أن الفنان – بحسب قولها – أكد عدم قدرته على سداد الالتزامات المطلوبة، الأمر الذي دفعها للجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق الطفل القانونية.

وأوضحت أن محاميها تواصل مع الأطراف المعنية للوصول إلى حل بشكل ودي أكثر من مرة لمحاولة إنهاء الأزمة بعيدًا عن ساحات المحاكم، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض الاستجابة، وفق تصريحاتها.

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