قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل ما تريد معرفته عن البرنامج القومي لتنمية المهارات الحسابية لطلاب المدارس
فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق
خاص.. خسائر 120 مليار دولار.. خبير يمني: أسعار السلع زادت بنسبة 500% بسبب تمرد الحوثيين
إثيوبيا على حافة الانفجار.. جوتيريش يدق ناقوس الخطر بعد الاشتباكات في تيجراي
رقصت بملابس خادشة.. كواليس القبض على صانعة محتوى بالجيزة
قتلى وجرحى .. غارة باكستانية على قندهار الأفغانية فجرا
الأرصاد: طقس أكثر اعتدال مقارنة بالصيف.. ومتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية على عدة مناطق
موعد والقناة الناقلة لمباراة البرتغال وويلز اليوم في دوري الأمم الأوروبية
تقلبات جوية في الطريق.. أمطار رعدية تصل للقاهرة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة
كرتونة البيض تقترب من 150 جنيهًا.. تعرّف على أسباب الزيادة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026.. أعلى سعر للشراء 51.59 جنيه
أذكار الصباح مكتوبة.. حصن المسلم من القرآن والسنة وأدعية النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

وزير الخزانة الأمريكي
وزير الخزانة الأمريكي
محمود نوفل

تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطها الاقتصادية على إيران،  حيث تلاحق الشركات والجهات التي توفّر التمويل أو الإمدادات لطهران.

وبحسب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لـ شبكة فوكس نيوز، فإن نحو 80 إلى 90 بالمئة من الرحلات الخارجية من إيران توقفت ، مضيفا " لا أعرف كيف سيتمكن ممثلو إيران المشاركون في اجتماعات الأمم المتحدة من العودة إلى بلادهم، في ظل تعطل معظم الرحلات الجوية.

وبيًن الوزير الأمريكي قائلا : سواء كنتم الممولين، أو القائمين على الأعمال التجارية، أو أولئك الذين يزودون الإيرانيين بالإمدادات، فنحن نعرف من أنتم، وسنلاحق شركاتهم وحساباتهم المصرفية يومًا بعد يوم، وأسبوعًا تلو الآخر.

وجاءت تصريحات بيسنت بعد دخول قيود أمريكية جديدة على قطاع الطيران الإيراني حيّز التنفيذ، تستهدف الشركات التي تقدّم خدمات لشركات الطيران الإيرانية، بما في ذلك الوقود والخدمات الأرضية وبيع التذاكر، تحت طائلة العقوبات الأميركية.

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران الأمم المتحدة قطاع الطيران الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

سيارات فارهة لعريس تشعل منصات التواصل الاجتماعي

بورش ولامبورجيني.. تقديم سيارات فارهة هدايا لعريس في مطروح تثير الجدل

المتوفي

مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

أرشيفية

نجل سفير إسرائيل في واشنطن يصارع الموت بعد دهس قرب رام الله.. ووالده يعود إلى إسرائيل

الارصاد الجويه

سحب رعدية تقترب من الحدود المصرية.. الأرصاد تكشف عن أمطار محتملة خلال ساعات

سكن لكل المصريين 9

الإيجار يبدأ من1500.. رابط تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 9

صلاح

بيان ناري من طرابزون سبور بسبب صلاح

ترشيحاتنا

كاي ي اكس 3 برو 2027

كاي ي اكس 3 برو 2027 تباع بهذه المواصفات

أخبار السيارات

أخبار السيارات| أفضل 5 سيارات أوتوماتيك "زيرو" تحت المليون.. نيسان تكشف “بيكسو” الكهربائية..اليوم العالمي بدون سيارات

إصلاح بلاستيك السيارات

مميزات وعيوب اللاصق البلاستيكي مقابل اللحام في إصلاح السيارة

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد