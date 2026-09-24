توقف 90% من الرحلات الخارجية.. بيسنت: لا أعرف كيف سيعود ممثلو إيران من اجتماعات الأمم المتحدة

تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطها الاقتصادية على إيران، حيث تلاحق الشركات والجهات التي توفّر التمويل أو الإمدادات لطهران.

وبحسب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لـ شبكة فوكس نيوز، فإن نحو 80 إلى 90 بالمئة من الرحلات الخارجية من إيران توقفت ، مضيفا " لا أعرف كيف سيتمكن ممثلو إيران المشاركون في اجتماعات الأمم المتحدة من العودة إلى بلادهم، في ظل تعطل معظم الرحلات الجوية.

وبيًن الوزير الأمريكي قائلا : سواء كنتم الممولين، أو القائمين على الأعمال التجارية، أو أولئك الذين يزودون الإيرانيين بالإمدادات، فنحن نعرف من أنتم، وسنلاحق شركاتهم وحساباتهم المصرفية يومًا بعد يوم، وأسبوعًا تلو الآخر.

وجاءت تصريحات بيسنت بعد دخول قيود أمريكية جديدة على قطاع الطيران الإيراني حيّز التنفيذ، تستهدف الشركات التي تقدّم خدمات لشركات الطيران الإيرانية، بما في ذلك الوقود والخدمات الأرضية وبيع التذاكر، تحت طائلة العقوبات الأميركية.