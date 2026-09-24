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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قاضي أمريكي يلغي قرار ترامب بحظر دخول مؤسسات إعلامية إلى البيت الأبيض

ترامب ومجموعة من الصحفيين والمراسلين
ترامب ومجموعة من الصحفيين والمراسلين
محمود نوفل

أصدر قاض أمريكي قرارا بإلغاء قرار الرىئيس دونالد ترامب مؤقتا والذي تمثل في حظر دخول مؤسسات إعلامية إلى البيت الأبيض.

وفي وقت لاحق ، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية  قنوات سي إن إن" و"إم إس إن بي سي" و"بوليتيكو" عن رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد أن حُرمت من دخول البيت الأبيض منذ ثلاثة أيام.

وجاء في بيان مشترك للمؤسسات الإعلامية الثلاث، نشرته على منصة إكس، أنها أبلغت الحكومة بأنها ستبدأ إجراءات قانونية للدفاع عن حقوقها استناداً إلى التعديل الأول للدستور، الذي يضمن حرية الصحافة.

وذكر البيان أن البيت الأبيض ألغى اعتماداتها دون سابق إنذار أو إجراءات رسمية، بسبب اعتراضه على تغطيتها الإعلامية.

وشددت المؤسسات على أن  السماح بحدوث ذلك دون اعتراض يهدد حرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على معلومات مستقلة.

وفي خطوة تضامنية، قررت أربع شبكات أميركية أخرى، وهي "سي بي اس" و"إيه بي سي" و"إن بي سي" و"فوكس"، تعليق تغطيتها في البيت الأبيض.

وفي رد على الدعوى، نفى ترامب عبر منصته "تروث سوشال" استهدافه للصحافة الحرة، مشيراً إلى أنه يستهدف "الأخبار الكاذبة" التي اعتبرها تهديداً للأمن القومي.

وكان ترامب قد أعلن يوم الجمعة الماضي قراراً بإغلاق أبواب البيت الأبيض أمام مراسلي شبكتي "سي إن إن" و"إم إس إن بي سي" وموقع "بوليتيكو"، في تصعيد لحربه ضد وسائل الإعلام.

وفي اليوم التالي، مُنع صحفيون من هذه المؤسسات من دخول البيت الأبيض، حيث اتهم ترامب وسائل الإعلام الثلاث بنشر أخبار زائفة، مهدداً بأن وسائل إعلام أخرى تروج للأخبار الكاذبة ستواجه المصير نفسه.

قاض أمريكي الرىئيس دونالد ترامب البيت الأبيض منع دخول مؤسسات إعلامية إلى البيت الأبيض

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