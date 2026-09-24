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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يجري حوارا مع صحيفة «واشنطن تايمز» حول القضية الفلسطينية وإيران

وزير الخارجية يجري حوارا مع صحيفة "واشنطن تايمز"
وزير الخارجية يجري حوارا مع صحيفة "واشنطن تايمز"
القسم الخارجي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمس الأربعاء، لقاءً إعلاميًا مع الصحفي Tim Constantine من صحيفة "واشنطن تايمز"، تناول خلاله جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون والشراكات الدولية، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. 

واستعرض وزير الخارجية الجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد واحتواء الأزمات في المنطقة، وتعزيز الحلول السياسية من خلال تكثيف التنسيق والتشاور مع مختلف الأطراف والشركاء.

وأكد أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية، وأن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة لها يمثل مفتاحا لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة. 

كما تناول اللقاء التطورات المتعلقة بإيران، حيث أكد الوزير دعم مصر للحوار والمسار الدبلوماسي باعتبارهما السبيل الأمثل لتسوية الخلافات، مشددا على أهمية استعادة الثقة بين الأطراف المعنية والتوصل إلى تفاهمات مستدامة تسهم في احتواء التوترات وتجنب توسيع دائرة الصراع، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

وزير الخارجية واشنطن تايمز القضية الفلسطينية الدكتور بدر عبد العاطي

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