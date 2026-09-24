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قتلى وجرحى .. غارة باكستانية على قندهار الأفغانية فجرا
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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قتلى وجرحى .. غارة باكستانية على قندهار الأفغانية فجرا

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

شن الجيش  الباكستاني نحو الساعة الثالثة فجر اليوم غارة جوية على منطقة خالية تابعة للحوزة الأمنية التاسعة في مدينة قندهار.

وقال مصدر حكومي أفغاني إن القصف الباكستاني على مدينة قندهار جنوبي البلاد خلف عددا من القتلى والجرحى.


وفي وقت سابق ، نفذت القوات الباكستانية عملية برية وغارات جوية استهدفت ملاذات آمنة لمسلحين في عدة مناطق بإقليم "خيبر بختونخوا"، من بينها منطقة حدودية مع أفغانستان؛ وذلك في أعقاب وقوع عدة هجمات مسلحة داخل الإقليم الواقع شمال غرب البلاد في الآونة الأخيرة.

وذكرت وزارة الإعلام الباكستانية  - في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي - أن قوات الأمن نفذت عملية برية خُطط لها جيدا واستندت إلى معلومات استخباراتية في محيط مناطق "كوهات" و"هانجو" و"تال" بإقليم "خيبر بختونخوا"، أعقبها شن غارات جوية مدروسة ضد مخابئ وملاذات آمنة لمنظمات إرهابية مسئولة عن تنفيذ هذه الهجمات التي راح ضحيتها مدنيين ورجال أمن.

وأضافت الوزارة أن العملية البرية نُفذت ضد مجموعة من المسلحين في الـ20 من سبتمبر الحالي في منطقتي "كوهات" و"هانجو"، وأدت إلى مقتل تسعة مسلحين وإصابة عدة مسلحين آخرين.

كما أشارت الوزارة في منشورها إلى أنه استنادا إلى معلومات استخباراتية موثوقة، نُفذت عمليات استهداف انتقائية لمعسكرات ومخابئ إرهابية في منطقة حدودية مع أفغانستان بكل دقة، حيث تم تدمير ثلاثة أهداف من بينها مركز لتدريب الانتحاريين وتسببت في مقتل 28 مسلحا وعدة انتحاريين؛علاوة على تدمير كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت مخزنة في هذه المراكز والمخابئ.

وأعربت الوزارة عن قلقها الشديد إزاء التهديد الأمني المنطلق من أفغانستان تجاه الأراضي الباكستانية؛ مؤكدة أن العمليات ضد الإرهابيين نُفذت بدقة مع اتخاذ الاحتياطات القصوى لضمان عدم وقوع أي أضرار جانبية.

وشددت الوزارة على أن باكستان تسعى دائما للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، إلا أن أمن وسلامة مواطنيها سيظلان أولويتها القصوى.

باكستان أفغانستان الجيش الباكستاني إقليم خيبر بختونخوا

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