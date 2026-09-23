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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان: تعيين جنرال متقاعد كأول أمين عام لـ حلف مكة الدفاعي

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، تعيين الفريق المتقاعد نعمان محمود أول أمين عام لاتفاقية مكة الدفاعية، التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان، في إطار تعزيز التعاون الدفاعي والأمني بين الدول الثلاث.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن محمود سيتولى رئاسة الأمانة العامة للتحالف، التي ستتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها.

ويتمتع نعمان محمود بخبرة عسكرية تمتد لعقود، إذ التحق بالجيش الباكستاني عام 1987، قبل أن يتقاعد من الخدمة العسكرية عام 2023. كما تولى رئاسة جامعة الدفاع الوطني التابعة للجيش الباكستاني في إسلام آباد خلال الفترة من نوفمبر 2021 وحتى أبريل 2023.

اتفاق دفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان

وجاء تعيين نعمان محمود عقب توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك في أغسطس الماضي، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مجالات الأمن والدفاع، ودعم السلام والاستقرار والازدهار، إلى جانب تعزيز ما نص عليه الاتفاق من مفهوم الردع الجماعي.

الهجوم على دولة يعني استهداف الجميع

وتتضمن الاتفاقية بنداً رئيسياً ينص على أن أي هجوم مسلح على إحدى الدول الموقعة عليها يُعد هجوماً على جميع الأطراف، بما يعكس التزام الدول الثلاث بالتعاون في مواجهة التهديدات الأمنية والدفاعية المشتركة.

ومن المقرر أن يتولى الأمين العام الجديد إدارة الأمانة العامة للاتفاقية من الرياض، ومتابعة آليات تنفيذ بنود الاتفاق وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء.

باكستان الفريق المتقاعد نعمان محمود أمين عام لاتفاقية مكة الدفاعية السعودية السعودية وتركيا وباكستان حلف مكة

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