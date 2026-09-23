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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل انطلاق «خليجي 27» | علاج حارس المرمى وإهدار الوقت.. الحكام يستعدون لتطبيق تعديلات «فيفا» الجديدة

خليجي 27
خليجي 27
حسن العمدة

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم جاهزية الأطقم التحكيمية لإدارة منافسات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، المقرر إقامتها في مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر الجاري وحتى 6 أكتوبر المقبل، مؤكدة استعداد الحكام لتطبيق التعديلات الجديدة في قانون اللعبة خلال مباريات البطولة.

وجاء ذلك عقب اختتام المعسكر التحضيري للحكام، الذي استمر لمدة 4 أيام، وشهد تنظيم محاضرات نظرية وتطبيقات عملية للتعريف بالتعديلات الجديدة وآليات تنفيذها خلال المواجهات.

وأكد هاني طالب بلان، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم، ثقته في قدرة الأطقم التحكيمية على تقديم مستويات متميزة خلال منافسات خليجي 27، مشيدًا بالأجواء التي شهدها المعسكر التحضيري والاستعدادات الخاصة بالبطولة.

وفي إطار التحضير للمنافسات، نظمت لجنة الحكام محاضرات تعريفية للأجهزة الفنية واللاعبين في المنتخبات المشاركة، تناولت أبرز التعديلات التي طرأت على قانون كرة القدم، إلى جانب استعراض عدد من الحالات التحكيمية من خلال مقاطع فيديو، بهدف تعزيز فهم آليات تطبيق القرارات داخل الملعب.

وشملت المحاضرات شرح التجربة الجديدة المتعلقة بكيفية التعامل مع علاج حارس المرمى، والإجراءات المرتبطة بها، بالإضافة إلى توضيح قاعدتين جديدتين أقرهما الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تتعلقان بادعاء حارس المرمى الإصابة بهدف إهدار الوقت، وحالات دفع المهاجم للمدافع أثناء تنفيذ الركلات الثابتة.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص لجنة الحكام على توحيد فهم التعديلات القانونية ورفع جاهزية الأطقم التحكيمية قبل انطلاق منافسات بطولة كأس الخليج العربي.علاج حارس المرمى وإهدار الوقت.. تغييرات تحكيمية تترقبها جماهير خليجي 27

الاتحاد الخليجي لكرة القدم كأس الخليج العربي كأس الخليج خليجي 27

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