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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

غداً زيارة مرتقبة لحسم تصفية أصول الغاز لشركة بي بي البريطانية في مصر

شركة بي بي
شركة بي بي
أمل مجدى

تداولت الوكالات العالمية أنباء عن اقتراب صفقة بيع أصول الغاز لشركة بي بي  البريطانية ضمن خطّتها لإعادة الهيكلة التي تهدف إلى خفض الديون والتركيز على مشروعات أكثر ربحية.

وتداولت الأخبار إن نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج والعمليات في شركة بي بي، غوردون بيرل، سيُجري زيارة إلى مصر غدًا الخميس (24 سبتمبر2026).

وأكد مصدر مسؤول في وزارة البترول لصدى البلد إن الزيارة بالفعل صحيحة للرئيس التنفيذي للإنتاج في الشركة لبحث الأوضاع وأنه لا يوجد أي طلب رسمي إلى الآن من الشركة لتصفية أصولها،

وهناك جدل كبير في مصر على الشركة التي ستشتري هذه الأصول  خلال الفترة الحالية ورفض في أوساط برلمانية ، واستند الرافضون للصفقة إلى تداول شركة إنرجيان في بورصة تل أبيب، وسط التشكيك في مدى قدرتها على إدارة الأصول الضخمة لشركة بي بي في مصر.

بيع أصول غاز في مصر

تجذب صفقة بيع أصول غاز في مصر عدّة شركات، من بينها دراغون أويل الإماراتية (Dragon Oil)، وكارلايل غروب (Carlyle Group)، وإنرجيان اليونانية، وأرتيميس إنرجي (Artemis Energy).

وأفاد مصدر مطّلع بأن نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج والعمليات في شركة بي بي، غوردون بيرل، سيبحث العرض المقدّم من شركة "إنرجيان" لشراء أصول الغاز في مصر، خلال زيارته غدًا إلى القاهرة.

وأعلنت "إنرجيان" مؤخرًا برنامجًا استثماريًا إضافيًا بقيمة 150 مليون دولار، يهدف إلى مضاعفة إنتاجها في امتياز "أبو قير"، بالتزامن مع تكثيف عمليات الاستكشاف.

وتقع أصول الغاز المطروحة للبيع في مناطق إنتاج الغاز الطبيعي بمشروع غرب الدلتا النيل وشمال الإسكندرية، المملوك لشركة بي بي بالاشتراك مع شركة هاربور إنرجي البريطانية، وحصة "بي بي" البالغة 50% في امتياز تمساح شرق البحر المتوسط، الذي تديره مع شركة إيني الإيطالية.

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