بعد انتهاء العقوبة| مفاجأة في مستقبل رمضان صبحي.. شريف حازم يكشف تفاصيل انتقاله لنادٍ جديد

كشف شريف حازم، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، وإمكانية عودته إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال شريف حازم، خلال تصريحات تلفزيونية، إن رمضان صبحي لديه فرصة كبيرة للعودة إلى ممارسة كرة القدم، موضحًا: «رمضان صبحي بنسبة 90% هيلعب كورة تاني».

انتقال رمضان صبحي

وأضاف أن هناك أمرًا معينًا حال إتمامه قد يفتح الباب أمام انتقال رمضان صبحي إلى نادٍ جديد خلال فترة قصيرة، قائلًا: «لو حاجة معينة تمت، ممكن خلال أسبوعين ينتقل لنادي جديد».

وأشار شريف حازم إلى أن قبرص الشمالية لا تخضع لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالشكل المتعارف عليه، موضحًا أن الأندية هناك يمكنها التعامل مع بعض الحالات بصورة مختلفة عن لوائح الانتقالات الدولية.

وتابع: «قبرص الشمالية مش تابعة لقوانين الفيفا، ولا ماضيين حتى على موضوع المنشطات»، مشيرًا إلى إمكانية قيد اللاعب والمشاركة دون الحصول على بطاقة دولية، وفقًا لما ذكره خلال تصريحاته.

وأعرب شريف حازم عن تمنياته باستمرار رمضان صبحي في الملاعب، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك موهبة كبيرة، وقال: «رمضان صبحي موهبة نفسي تكمل».

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن رمضان صبحي سيكون قادرًا على العودة للعب في أي نادٍ داخل مصر بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه، وفقًا لما أوضحه في تصريحاته التلفزيونية.