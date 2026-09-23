قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
500 مليون خسائر .. هشام نصر يكشف أرقامًا صادمة عن ميزانية فريق الكرة في الزمالك
هشام حنفي: اعترض على صورة «معتمد» في المدرجات.. وعودة حسين الشحات «مش عيب»
التوسع الزراعي يغيّر خريطة الإنتاج .. خبير يكشف سر مضاعفة إنتاجية الفدان
عمره 3 أيام .. صيادون يخوضون رحلة بالقارب لإنقاذ «فيل» جرفته الفيضانات بالهند
رسميًا.. عماد النحاس مديرًا فنيًا للوحدات الأردني
كانت نقصاني .. يوسف أوباما: دوري أبطال أفريقيا مع بيراميدز «بطولة غالية عليا أوي»
هشام نصر يكشف أسباب موافقة الزمالك على رحيل «بيزيرا» إلى الأهلي الإماراتي
بعد انتهاء العقوبة| مفاجأة في مستقبل رمضان صبحي.. شريف حازم يكشف تفاصيل انتقاله لنادٍ جديد
«ديلي تليجراف»: إرسال بريطانيا طائرة «فويجر» لدعم السعودية مجرد لفتة سياسية ضد الحوثيين
أستمتع به حينما أشاهده .. «جوارديولا» عن خطورة محمد صلاح: دائمًا يجد طريقة للتسجيل
في ذكرى رحيله.. سهير جودة تستعيد أبرز تصريحات هشام سليم عن والده وحياته الخاصة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد انتهاء العقوبة| مفاجأة في مستقبل رمضان صبحي.. شريف حازم يكشف تفاصيل انتقاله لنادٍ جديد

رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد بدران

كشف شريف حازم، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، وإمكانية عودته إلى الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وقال شريف حازم، خلال تصريحات تلفزيونية، إن رمضان صبحي لديه فرصة كبيرة للعودة إلى ممارسة كرة القدم، موضحًا: «رمضان صبحي بنسبة 90% هيلعب كورة تاني».

انتقال رمضان صبحي 

وأضاف أن هناك أمرًا معينًا حال إتمامه قد يفتح الباب أمام انتقال رمضان صبحي إلى نادٍ جديد خلال فترة قصيرة، قائلًا: «لو حاجة معينة تمت، ممكن خلال أسبوعين ينتقل لنادي جديد».

وأشار شريف حازم إلى أن قبرص الشمالية لا تخضع لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بالشكل المتعارف عليه، موضحًا أن الأندية هناك يمكنها التعامل مع بعض الحالات بصورة مختلفة عن لوائح الانتقالات الدولية.

وتابع: «قبرص الشمالية مش تابعة لقوانين الفيفا، ولا ماضيين حتى على موضوع المنشطات»، مشيرًا إلى إمكانية قيد اللاعب والمشاركة دون الحصول على بطاقة دولية، وفقًا لما ذكره خلال تصريحاته.

وأعرب شريف حازم عن تمنياته باستمرار رمضان صبحي في الملاعب، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك موهبة كبيرة، وقال: «رمضان صبحي موهبة نفسي تكمل».

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن رمضان صبحي سيكون قادرًا على العودة للعب في أي نادٍ داخل مصر بعد انتهاء العقوبة الموقعة عليه، وفقًا لما أوضحه في تصريحاته التلفزيونية.

رمضان صبحي المنشطات بيراميدز ايقاف رمضان صبحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمارة الشهادة الإعدادية

نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي قبل بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

أرشيفية

صفقة الكوكايين.. القصة الكاملة لسقوط شاعر غنائي بـ 60 كيسا في القاهرة الجديدة

وزارة الداخلية

شائعات وفيديو لهدم الدولة.. تفاصيل استهداف الداخلية عبر صفحات الإخوان

صورة أرشيفية

عضها في ودنها.. سيدة تنهي حياة زوجها تاجر الذهب داخل منزلهما بساقلتة في سوهاج

جمال شعبان

جمال شعبان يحذر من 4 أسباب للموت المفاجئ.. بينها «الزعل» وقلة النوم

موعد صرف معاشات شهر اكتوبر2026

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2026.. هل يتم تبكيرها؟

الذهب

الصين تشتري الذهب بجنون.. 1000 طن في 8 أشهر تكشف سر التحرك المفاجئ

جثة

من الاحتفال للمستشفى.. والد ضحية مصر القديمة: صديقه أنهى حياته في عيد ميلاد صاحبه

ترشيحاتنا

الحامل

اللى عارفينه غلط .. دراسة تكشف مفاجأة عن تأثير البيض والفول على الحامل

شلل الاحبال الصوتية

شلل الأحبال الصوتية مرض غريب يفقدك النطق.. اكتشف أسبابه

الثوم

غير المناعة.. فوائد خارقة للثوم.. تعرف عليها

بالصور

سر عجينة البيتزا الهشة والمقرمشة في المنزل .. طريقة التحضير بالدقيق العادي

طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل
طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل

أقراط ذهبية ومكياج ناعم .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بالأسود | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا .. هل جلد الدجاج مُضر؟

أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.
أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.
أفضل طرق طهي الفراخ صحيًا.

يؤثر على التركيز .. ماذا يحدث للطفل إذا ذهب المدرسة بدون إفطار؟

كيف يؤثر تخطي الإفطار على تركيز الطالب؟
كيف يؤثر تخطي الإفطار على تركيز الطالب؟
كيف يؤثر تخطي الإفطار على تركيز الطالب؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

المزيد