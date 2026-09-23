التوسع الزراعي يغيّر خريطة الإنتاج .. خبير يكشف سر مضاعفة إنتاجية الفدان

قال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، إن جهود الدولة في التوسع الزراعي ساهمت في زيادة المساحة المزروعة، موضحًا أن المساحة الزراعية في عام 2014 كانت تبلغ نحو 8.4 مليون فدان تقريبًا.

وأضاف، خلال برنامج «الاقتصاد 24» عبر القناة الأولى، أن الدولة استطاعت، بعد نحو 14 عامًا من الجهد والعمل، إضافة 2.63 مليون فدان، مع وجود مستهدف لإضافة 4.5 ملايين فدان، مشيرًا إلى أن هذه الجهود جاءت ضمن استراتيجية متكاملة وبنية تحتية قوية.

وأوضح أن الدولة عملت على توفير وسائل النقل والمواصلات والبنية الأساسية والكهرباء، إلى جانب جميع اللوجستيات اللازمة لتحويل الأراضي الصحراوية إلى أراضٍ صالحة للزراعة، مؤكدًا أن جهود التوسع الزراعي لم تقتصر على منطقة واحدة.

وأشار إلى توزيع مشروعات التنمية على مختلف أنحاء الجمهورية، ومن بينها مشروع الريف المصري، المستهدف استصلاح وزراعة مليون فدان موزعة على 8 محافظات، إلى جانب مشروع توشكى الخير، الذي يقدر بنحو مليون فدان، تم استصلاح وزراعة 600 ألف فدان منها.

وأكد درويش أن التوسع الزراعي لم يكن أفقيًا فقط، وإنما صاحبه توسع رأسي من خلال زيادة إنتاجية وحدة الأرض، موضحًا أن متوسط إنتاجية الفدان ارتفع من نحو 8 إلى 10 أردب إلى حوالي 20 أردبًا.

وأوضح أن هذه الزيادة جاءت نتيجة استخدام التقاوي المعتمدة، وتنوع الحشائش وتأثيراتها في مجال الإرشاد الزراعي، إلى جانب استخدام التكنولوجيا وكل ما يتعلق بالزراعة الحديثة أو الزراعة الذكية، بما يساهم في زيادة الإنتاجية من المساحة الزراعية نفسها.