عمره 3 أيام .. صيادون يخوضون رحلة بالقارب لإنقاذ «فيل» جرفته الفيضانات بالهند

أنقذ خمسة صيادين فيلاً صغيراً يبلغ من العمر ثلاثة أيام من الغرق، بعد أن لمحوا خرطومه يطفو فوق مياه نهر غمرته الفيضانات في ولاية البنغال الغربية.

جرفه التيار بعيداً عن قطيعه

وانفصل الفيل الصغير عن قطيعه أثناء محاولته عبور نهر تيستا، وجرفه التيار لمسافة بعيدة عن أمه.

وقال موديت كومار، مسؤول قسم الغابات في بايكانتابور، لصحيفة "إنديان إكسبريس": "تم فصل صغير فيل يبلغ من العمر ثلاثة أو أربعة أيام عن أمه بالقرب من سد غاجالدوبا. لسنا متأكدين، لكن ربما كانوا يحاولون عبور النهر. وبينما كانت الأم في أعلى النهر، جرف التيار العجل لمسافة 4 كيلومترات في اتجاه مجرى النهر".

رحلة 3 أميال بالقارب لإنقاذه

وشاهد أعضاء من منتدى صيادي شمال البنغال الفيل الصغير، فقطعوا نحو ثلاثة أميال بالقارب انطلاقاً من سد كرانتي-بنجاب للوصول إليه.

وأظهرت لقطات مصورة الصيادين الخمسة - ميثو داس وراجيش داس وبيسواناث داس وجوبال داس وبابلو داس - وهم يجدفون بقارب خشبي صغير باتجاه خرطوم الفيل الذي كان يظهر جزئياً فوق الماء، قبل أن يسحبوه منهكاً ويضعوه على جانبه داخل القارب.

لقاء مؤثر مع الأم

وبعد إنقاذه، أطلق الرجال الفيل الصغير، الذي تبين أنه بصحة جيدة، على أرض جافة، حيث شوهد لاحقاً وهو يسير باتجاه ما بدا أنها والدته.

وأوضح كومار أن فريق الإنقاذ كان قلقاً في البداية من أن يؤدي اللمس البشري المطول إلى رفض الأم لصغيرها، لكنهم شعروا بالارتياح عندما شاهدوها ترضعه ويلتئم شملهما، ولا يزال الاثنان تحت إشراف إدارة الغابات.

منطقة تشتهر بالأفيال وحوادث متكررة

وتشتهر منطقة غابات بايكانتابور بوجود أعداد كبيرة من الفيلة الآسيوية والنمور والطيور.

وفي أواخر أغسطس، تم إنقاذ قطيع من خمسة أفيال، بينها عجلان، بعد أن جرفها تيار قوي في نهر كوديالا بولاية أوتار براديش قرب الحدود النيبالية، حيث أغلق ضباط محمية كاتارنياغات للحياة البرية بوابة السد لإبطاء التيار، مما سمح للفيلة البالغة بتوجيه الصغار إلى بر الأمان قبل أن يختفي القطيع في الغابة.