سوريش ريدي لـ"نشأت الديهي": "شكرًا على مقالتك عن الهند تحدثت فيها من قلبك" 

وجه سوريش ريدي، السفير الهندي لدى مصر، الشكر إلى الإعلامي نشأت الديهي، على مقالته التي كتبها عن الهند، عقب زيارته الأخيرة إلى نيودلهي لتغطية مشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس.

وقال السفير الهندي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، "اشكرك على مقالتك التي تحدثت فيها عن الهند، كانت مقالة رائعة لأنك تحدثت فيها من قلبك".



وفيما يتعلق بالسياحة، قال ريدي إن العديد من الهنود يزورون مصر، وهو ما يشجع على زيادة الاستثمارات والتعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن نحو 35 مليون هندي سافروا إلى الخارج لأغراض سياحية خلال العام الماضي، موضحا أن الهند تعد من أكبر مصادر السياحة الخارجية على مستوى العالم.

وأكد أهمية قطاع السياحة في توفير فرص العمل ودعم الخدمات، مشيرا إلى أن أعداد السائحين الهنود الذين يزورون مصر لا تزال محدودة مقارنة بإجمالي أعداد الهنود الذين يسافرون إلى الخارج، وهو ما يعكس وجود فرص لزيادة حركة السياحة بين البلدين.