حريق غابات يلتهم 290 هكتاراً ويهدد محمية طبيعية في كولومبيا

اندلع حريق واسع قرب بلدة فيلا دي ليفا السياحية في كولومبيا، وأتى على نحو 290 هكتاراً، ما دفع السلطات لإعلان حالة الكارثة.

وأعلنت السلطات في كولومبيا حالة الكارثة في بلدة فيلا دي ليفا، الواقعة في إقليم بوياكا، بعد اتساع نطاق الحريق الذي اندلع بالقرب منها.

وأجلت السلطات عدداً من السكان ونزلاء فندقين كإجراء احترازي، فيما لم تسجل وفيات أو إصابات خطيرة حتى الآن.

وتلقى 37 شخصاً العلاج، وكان معظمهم من أفراد فرق الطوارئ المشاركة في عمليات مكافحة النيران.

وحذر حاكم إقليم بوياكا، كارلوس أمايا، من احتمال امتداد الحريق إلى محمية «إيجواكي» الطبيعية، التي تضم مناطق للحياة البرية والغطاء النباتي، مشيراً إلى احتمال تعرضها لأضرار يصعب إصلاحها في حال وصول النيران إليها.

وشارك متطوعون في محاولات الحد من انتشار الحريق باستخدام المناجل وأغصان الأشجار، بينما تولت مروحية إسقاط المياه على مناطق اشتعلت فيها أشجار الكينا.

وانضمت مروحيتان تابعتان لمكتب حاكم الإقليم إلى عمليات الإخماد، إلى جانب مروحيتين عسكريتين وفرق إطفاء وصلت من العاصمة بوغوتا.

وقال الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبيرييا، عبر منصة «إكس»، إن الدولة ستستخدم جميع مواردها لمكافحة الحريق وحماية السكان والثروات الطبيعية والتراث في المنطقة.

وأفادت إدارة مخاطر الكوارث، في بيان صدر الأحد، بأن فرق الطوارئ تمكنت من السيطرة على 50% من الحريق.

وتشهد منطقة جبال الأنديز القريبة من خط الاستواء حرائق غابات بصورة متكررة خلال موسم الجفاف، فيما تفاقمت الظروف المناخية بسبب ظاهرة «النينيو» التي ترتبط بانخفاض هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب أحدث البيانات الرسمية، تشهد كولومبيا في الوقت الراهن نحو 18 حريق غابات نشطاً.