غدًا.. عزاء والدة تامر المهدي الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات بمسجد المشير طنطاوي

تُقام غداً عقب صلاة المغرب مراسم عزاء والدة المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، وذلك بقاعة السلام داخل مسجد المشير طنطاوي، بعد أن رحلت عن عالمنا اليوم.

وكانت قد شُيعت جنازة الراحلة مساء اليوم عقب صلاة المغرب، حيث أُقيمت الصلاة عليها بحضور العائلة وعدد من المقربين والذين رافقوها إلى مثواها الأخير.

وتعرب إدارة موقع صدى البلد وجميع العاملين به عن خالص التعازي والمواساة للمهندس تامر المهدي ولأسرة الفقيدة الكريمة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يربط على قلوب ذويها ويمنحهم الصبر والسلوان.