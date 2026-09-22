قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشي عكس وصدم سيارة.. القبض على سائق تروسيكل بالقاهرة
إعلام إيراني: إلغاء رحلات طهران إلى بغداد ومسقط بدءا من منتصف ليل الأربعاء
كان مثمرا.. ترامب: اجتماع أمريكي إيراني استمر 3 ساعات
من قلب الأمم المتحدة| النائب محمد أبو العينين يشارك في جلسات الجمعية العامة
ماكرون: ما يُسمى بالسلام في قطاع غزة مشهد يجعلنا جميعا نشعر بالخزي
خبراء مؤتمر «الهوية الوطنية» بمكتبة الإسكندرية: تماسك الجبهة الداخلية يبدأ من الشراكة المجتمعية وتحسين الظروف المعيشية
200 كيس وهيبقى في مفاجآت.. تفاصيل ضبط شاعر وملحن بحوزتهما كوكايين في التجمع
احتدام الخلاف بين نتنياهو وعمدة نيويورك قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
تشجير وتجميل ورفع كفاءة المظهر الحضاري بشارع أحمد سوكارنو مع شارع السودان بالعجوزة
في حد يدافع عن تاجر مخدرات؟.. أحمد موسى: اللجان الإخوانية تستغل فيديوهات التحريض
ابنتي ترى كوابيس كثيرة فماذا أفعل؟.. أمين الإفتاء يجيب
بدر عبد العاطي يلتقي رئيس سيشل ووزير خارجيتها لبحث تعزيز العلاقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المايسترو جورج قلته: تجديد دائم مع فرح الديباني لدمج الأوبرا بالشرقي والجاز

الموسيقي جورج قلته
الموسيقي جورج قلته
محمد نبيل

أكد المايسترو والموزع الموسيقي جورج قلته أن التعاون الفني مع الميتزو سوبرانو العالمية فرح الديباني يمنحه فرصة استثنائية للتجديد وابتكار أساليب موسيقية غير تقليدية، تجمع بين الأوبرا والموسيقى الشرقية وأغاني البوب والجاز.
 

وأوضح جورج قلته، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC، أن مشروعه الفني الأساسي ينصب منذ فترة طويلة على إزالة الفجوة، أو ما يُعرف بطبقية الموسيقى، بين جمهور الأوبرا وجمهور باقي الأنواع الموسيقية، من خلال تقديم مزيج موسيقي ناعم يحافظ على الموسيقى العربية والمصرية ويعيد تقديمها برؤية عالمية.
 

وأضاف المايسترو أن التعاون الأول الذي جمعه بفرح الديباني يعود إلى أكثر من خمس سنوات، خلال إحدى الحفلات، حيث وجد بينهما انسجامًا وتفاهمًا كبيرين في كيفية دمج التراث المصري بالأسلوب الأوروبي بمختلف لغاته، وهو ما استمر وتطور في مشروعاتهما الفنية المشتركة.
 

وعبّر جورج قلته عن سعادته بالمشاركة للعام الثاني على التوالي في مهرجان هي الفنون - She Arts، مؤكدًا حرصه الدائم على التواجد في المهرجانات والفعاليات الفنية التي تحتفي بالفن الحقيقي، وتمنح الموسيقيين مساحة للتعبير عن إبداعاتهم بشكل حر ومختلف.

جورج قلته الموسيقي جورج قلته أعمال الموسيقي جورج قلته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

الزكاة على الوديعة

هل الزكاة على الوديعة أم على عائدها؟.. عالم أزهري يوضح

الذهب

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أرشيفية

صفقة الكوكايين.. القصة الكاملة لسقوط شاعر غنائي بـ 60 كيسا في القاهرة الجديدة

وزير التربية والتعليم

إحالة 3 مديرين مدارس للتحقيق لقيد طلاب بدون مستندات وفتح فصل تحويلات “غير رسمي”

ترشيحاتنا

احمد حسن

أحمد حسن يكشف تحركا جديدا من مجلس الزمالك بشأن شركة الكرة

بيراميدز

رابطة الأندية تعدل موعد مباراة بيراميدز والقناة في كأس الرابطة

تيباس

تيباس يرد على بيان ريال مدريد بشأن التحكيم في ديربي مدريد

بالصور

باللحمة المفرومة.. طريقة عمل اللانشون في المنزل

اللانشون
اللانشون
اللانشون

كثر الكلام عنه.. ما دور المغنيسيوم في جسم الإنسان؟

مغنيسيوم
مغنيسيوم
مغنيسيوم

طريقة عمل اللازانيا

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا

بعد موضة خبز الحبة الكاملة.. ما حقيقة تأثيره على مستوى الدهون

خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة
خبز الحبة الكاملة

فيديو

المتهم

بهدف زيادة المشاهدات.. ضبط طالب ألقى مخلفات حيوانية على فتاتين أسفل كوبري بسوهاج

الفنان إدوارد

إدوارد يطلق كليبه الجديد "Da Da اللي بحبه ده"

الموسيقي جورج قلته

المايسترو جورج قلته: تجديد دائم مع فرح الديباني لدمج الأوبرا بالشرقي والجاز

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين يتحول الاقتصاد إلى جبهة مواجهة رئيسية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال وموازين القوة بين الرجل والمرأة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

المزيد