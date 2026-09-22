المايسترو جورج قلته: تجديد دائم مع فرح الديباني لدمج الأوبرا بالشرقي والجاز

أكد المايسترو والموزع الموسيقي جورج قلته أن التعاون الفني مع الميتزو سوبرانو العالمية فرح الديباني يمنحه فرصة استثنائية للتجديد وابتكار أساليب موسيقية غير تقليدية، تجمع بين الأوبرا والموسيقى الشرقية وأغاني البوب والجاز.



وأوضح جورج قلته، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC، أن مشروعه الفني الأساسي ينصب منذ فترة طويلة على إزالة الفجوة، أو ما يُعرف بطبقية الموسيقى، بين جمهور الأوبرا وجمهور باقي الأنواع الموسيقية، من خلال تقديم مزيج موسيقي ناعم يحافظ على الموسيقى العربية والمصرية ويعيد تقديمها برؤية عالمية.



وأضاف المايسترو أن التعاون الأول الذي جمعه بفرح الديباني يعود إلى أكثر من خمس سنوات، خلال إحدى الحفلات، حيث وجد بينهما انسجامًا وتفاهمًا كبيرين في كيفية دمج التراث المصري بالأسلوب الأوروبي بمختلف لغاته، وهو ما استمر وتطور في مشروعاتهما الفنية المشتركة.



وعبّر جورج قلته عن سعادته بالمشاركة للعام الثاني على التوالي في مهرجان هي الفنون - She Arts، مؤكدًا حرصه الدائم على التواجد في المهرجانات والفعاليات الفنية التي تحتفي بالفن الحقيقي، وتمنح الموسيقيين مساحة للتعبير عن إبداعاتهم بشكل حر ومختلف.