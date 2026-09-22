أحمد موسى: صفحة زوجة تاجر المخدرات تضمنت عبارات تكشف مخططات لاستهداف الداخلية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن صفحة زوجة تاجر المخدرات المقبوض عليه تتضمن محتوى استهداف واضح، مشيرًا إلى أن بعض العبارات المكتوبة على صفحاتها تعبر عن مخططات.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد: «دخلت على صفحة زوجة تاجر المخدرات المقبوض عليه والصفحة بتاعتها شمال.. ولما تعمل فيديو زي كده يبقي استهداف واضح.. والصفحات بتاعتها مكتوب فيها حاجات تعبر عن مخططات».

تابع أحمد موسى، أن اللجان الإلكترونية الإخوانية المشبوهة يدافعون على البلطجية وتجار المخدرات، لافتا إلى أن اللجان الإلكترونية الإخوانية المشبوهة استغلت فيديو كاذب ضد الداخلية لهدم الدولة.



