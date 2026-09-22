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ابنتي ترى كوابيس كثيرة فماذا أفعل؟.. أمين الإفتاء يجيب
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

ابنتي ترى كوابيس كثيرة فماذا أفعل؟.. أمين الإفتاء يجيب

كوابيس كثيرة في المنام
كوابيس كثيرة في المنام
أحمد سعيد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إحدى الأمهات حول معاناة ابنتها من كوابيس متكررة وخوفها من اللجوء إلى الدجالين، موضحًا الرأي الشرعي والتوجيه الصحيح في مثل هذه الحالات.

ما هو هدي النبي قبل النوم؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الخوف من الذهاب إلى الدجالين في محله، مؤكدًا أنه لا يجوز اللجوء إليهم، وأن هذا الطريق لا يؤدي إلا إلى مزيد من المشكلات.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن ما تعانيه الطفلة قد يكون من قبيل الكوابيس أو الاضطرابات النفسية، وهو أمر له جانب طبي ينبغي التعامل معه، موضحًا أن الطب لا يقتصر على الجانب العضوي فقط، بل يشمل أيضًا الطب النفسي، الذي له متخصصون، ومنه ما هو مخصص للأطفال.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن البعض يربط مباشرة بين هذه الحالات وبين السحر أو الحسد، وهو أمر غير صحيح، مؤكدًا أن كيد الشيطان ضعيف، وأن الوقاية تكون بالذكر وقراءة القرآن والتحصين.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أهمية اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم، مثل الوضوء وقراءة المعوذتين والنفث في اليدين ومسح الجسد، إلى جانب قراءة آية الكرسي وبعض الأذكار المأثورة، لما لها من أثر في الطمأنينة والحفظ.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء على ضرورة الجمع بين الأخذ بالأسباب الشرعية والطبية، فإذا استمرت الحالة يجب عرض الطفلة على طبيب متخصص، مع الاستمرار في الأذكار والتحصين، محذرًا من الانسياق وراء أوهام السحر والحسد واللجوء إلى الدجالين، لما في ذلك من ضرر ديني ونفسي.

هدي النبي قبل النوم ابنتي ترى كوابيس كثيرة فماذا أفعل دار الإفتاء الإفتاء أمين الفتوى بدار الإفتاء الشيخ أحمد وسام

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