محافظ البحيرة: التوسع في إنشاء المدارس الجديدة يمثل أحد المحاور المهمة لتحسين جودة الخدمات التعليمية

أكدت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، أن التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وتطوير المنشآت التعليمية يمثل أحد المحاور المهمة لتحسين جودة الخدمات التعليمية ودعم استقرار العملية التعليمية بالقرى .. مشيرة إلى أن افتتاح مشروعات تعليمية جديدة مع بداية العام الدراسي يعكس استمرار جهود الدولة في دعم قطاع التعليم والتوسع في إتاحة الخدمات التعليمية بالقرب من المواطنين.

وذكرت محافظة البحيرة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال افتتاح الدكتورة جاكلين عازر، مدرسة عزبة طلعت للتعليم الأساسي بقرية معنيا بمركز إيتاي البارود، ضمن جهود الدولة للتوسع في إنشاء المدارس وتطوير البنية الأساسية للمنظومة التعليمية، بما يواكب الزيادة السكانية واحتياجات القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار البيان إلى أن المدرسة تتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية وتضم 11 فصلًا دراسيًا، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة لأبناء القرية، واستيعاب أعداد أكبر من الطلاب، والحد من الكثافات داخل الفصول.

وحرصت المحافظ، خلال جولتها التفقدية بالمدرسة، على لقاء الطلاب، واطمأنت على انتظام العملية التعليمية، كما تابعت مستوى التجهيزات والخدمات المقدمة داخل المدرسة، مؤكدة أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة ومحفزة للطلاب.

ووجهت المحافظ بضرورة الحفاظ على كفاءة المدرسة واستدامة أعمال الصيانة والنظافة، والاهتمام بالمظهر العام للمنشأة، مع توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، والمتابعة المستمرة لانتظام العملية التعليمية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع التعليم.