كثر الكلام عنه.. ما دور المغنيسيوم في جسم الإنسان؟

كثر الحديث عن فوائد المغنيسيوم على السوشيال ميديا في الآونة الأخيرة وعلاقته بتصفية الذهن وعلاج الأرق.. فما فوائده الحقيقية للجسم؟!

ووفقا لما جاء في موقع فري وهيلث نكشف لكم دور المغنيسيوم في الجسم.

وظائف المغنيسيوم

للمغنيسيوم وظائف عديدة ويلعب دورًا في العديد من العمليات في جسم الإنسان، بما في ذلك:

التحكم في ضغط الدم

يساعد المغنيسيوم على تنظيم ضغط الدم.

تكوين العظام وبنيتها

يوجد حوالي 50% إلى 60% من المغنيسيوم في العظام.

إنتاج الطاقة

المغنيسيوم ضروري لعملية تحلل الجلوكوز وإنتاج الطاقة (تحلل الجلوكوز هو المسار الذي يتم فيه تكوين الطاقة من تكسير الجلوكوز).

التحكم في مستوى الجلوكوز

المغنيسيوم ضروري للتفاعلات الإنزيمية التي تعمل على إدارة مستويات الجلوكوز.

إيقاع القلب

يُعدّ المغنيسيوم ضروريًا لنقل البوتاسيوم والكالسيوم عبر أغشية الخلايا والحفاظ على إيقاع القلب الطبيعي ويمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى اضطراب مستويات البوتاسيوم والكالسيوم الطبيعية.

وظائف العضلات والأعصاب

يُعد المغنيسيوم ضروريًا لبعض أنظمة الإنزيمات التي تنظم وظائف العضلات والأعصاب

إنتاج البروتين

المغنيسيوم ضروري للتفاعلات الإنزيمية المشاركة في تخليق البروتين.