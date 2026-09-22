توفر 4.3 ألف فرصة عمل.. 1.7 مليار دولار استثمارات المنطقة الحرة بدمياط

تفقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أعمال التطوير والإنشاءات بالمنطقة الحرة العامة بدمياط، وتوسعات الشركات العاملة بالمنطقة.

وقام الدكتور محمد عوض، رئيس هيئة الاستثمار بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المرافق والطرق والمسطحات الخضراء بالمنطقة، مؤكداً على استمرار عملية التطوير والتوسع في الـ 9 مناطق الحرة القائمة، بالإضافة إلى تسريع عمليات الإنشاء والترفيق في المناطق الحرة العامة الأربعة الجديدة التي تقوم الهيئة بإنشائها في مدن العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، لمواكبة الطلب المتزايد على منظومة المناطق الحرة، والتي توفر بيئة جاذبة للاستثمارات التي تستهدف التصدير.

وقام الدكتور محمد عوض، بمرافقة الدكتور محمد فريد صالح، في جولة تفقدية بعدد من الشركات العاملة بالمنطقة، ومنها شركة «بيورلايف» لإنتاج فلاتر المياه وصناعة وتجميع محطات الصرف الصحي وتصنيع الكمامات ومستلزمات الوقاية ومكوناتها، بإجمالي تكلفة استثمارية 9.7 مليون دولار، وتقوم الشركة بتصدير 80% من حجم الإنتاج السنوي للشركة الذي يبلغ 2 مليون شمعة فلتر، و30 هاوسنج لمحطات التحلية.

وشملت الجولة التفقدية أيضاً مصنع شركة «دي إن إم» التركية، للغزل والنسيج وصباغة المنسوجات والملابس الجاهزة، بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروع 141 مليون دولار، على مساحة 150 ألف متر مربع، ويقوم المصنع بتصدير 100% من إنتاجه من الملابس الجاهزة، كما يقوم بتوظيف 1327 عاملًا.

27 مشروع بالمنطقة الحرة بمحافظة دمياط

وتشرف المنطقة الحرة العامة بدمياط على 27 مشروع (22 مشروع داخل المنطقة الحرة العامة، و5 مشروعات وفق منظومة لمناطق الحرة الخاصة) بإجمالي استثمارات 1.7 مليار دولار، توفر 4.3 ألف فرصة عمل، ونجحت مشروعات المنطقة في تصدير سلع بقيمة 222 مليون دولار خلال 2025.

وتتنوع استثمارات المنطقة بين صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والصناعات الخشبية وتداول الحاويات والخدمات اللوجستية والخدمات البترولية، وترتبط مباشرةً بميناء دمياط ما يمنح للمنطقة ميزة تنافسية مرتفعة فيما يخص تداول البضائع وعمليات الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى قربها من ميناء بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.