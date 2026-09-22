رئيس هيئة الاستثمار: خريطة مصر الاستثمارية تضم حاليا 1330 فرصة

شارك الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مؤتمر مبادرة مصر تنطلق بالتصدير بمحافظة دمياط، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط.

واستعرض الدكتور محمد عوض، خلال كلمته جهود الهيئة لدعم المستثمرين وتهيئة بيئة الاستثمار، خاصةً الاستثمارات الموجهة للتصدير.

وقال الدكتور محمد عوض، إن الهيئة تدعم المستثمر خلال رحلته التي تنقسم إلى 3 مراحل، الأولى هي مرحلة استكشاف الفرص، ومن أهم أدوات الهيئة في هذه المرحلة، هي خريطة مصر الاستثمارية، التي تضم حالياً 1330 فرصة استثمارية متنوعة تضم قطاعات مختلفة، بما فيها الفرص الخاصة بمحافظة دمياط.

وفي المرحلة الثانية، توفر الهيئة خدمات التأسيس واستخراج التراخيص، سواء عبر بوابتها الإلكترونية، أو عبر 15 مركز لخدمات المستثمرين موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، تقدم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس عبر 67 جهة معنية بالاستثمار يتواجد ممثلوها بشكل دائم في مراكز خدمات المستثمرين، ليقدموا كل ما يحتاجه المستثمر في مكان واحد.

بوابة رعاية المستثمرين

وفي المرحلة الثالثة تقدم بوابة رعاية المستثمرين، التي أطلقها الدكتور محمد فريد صالح، الشهر الماضي، منصة موحدة تستقبل شكاوى ومقترحات المستثمرين، بنظم متابعة على مدار 24 ساعة، لتسريع إنهاء أي عراقيل تواجه السادة المستثمرين.

واستعرض الدكتور محمد عوض، خلال المؤتمر، منظومة التيسيرات والحوافز التي يتيحها قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، ومنها الرخصة الذهبية التي تجمع كل التصاريح التي يحتاجها المستثمر في موافقة واحدة، وتُمنح للمشروعات ذات الأثر التنموي.

كما تقدم الهيئة رعاية متميزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة عبر مركز فكرتك شركتك، الذي يدعم رواد الأعمال بتحويل أفكارهم إلى شركات سريعة نمو، عبر ربطهم بحاضنات ومسرعات الأعمال، وتقديم المشورة الفنية والقانونية مجاناً، للمساهمة في تسريع نمو هذه النوعية من الشركات التي تقدم حلول مبتكرة تخدم الاقتصاد المصري.