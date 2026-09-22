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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استمارة حجز شقق «سكن لكل المصريين 9».. البيانات المطلوبة وطريقة اختيار الوحدة

وحدات سكنية ـ صورة تعبيرية
وحدات سكنية ـ صورة تعبيرية
آية الجارحي

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمارة مخصصة لحجز الوحدة السكنية، ضمن كراسة شروط برنامج الإيجار المدعوم للمواطنين منخفضي الدخل – سكن لكل المصريين (9)، ويجب على المتقدم استيفاء البيانات الواردة بها واختيار الوحدة وفقًا للخيارات المتاحة.

 

بيانات الراغب في الحصول على شقة الإيجار 

تبدأ استمارة الحجز بتسجيل البيانات الأساسية لصاحب الطلب، وتشمل:

اسم صاحب الطلب رباعيًا.

رقم بطاقة الرقم القومي (14 رقمًا).

الحالة الاجتماعية.

العنوان بالبطاقة.

محل الإقامة والمراسلات.

عدد الأبناء القصر إن وجد.

الرقم القومي.

الوظيفة.

عنوان العمل.

بيانات الزوج أو الزوجة

في حالة وجود زوج أو زوجة، تتضمن الاستمارة تسجيل:

الاسم رباعيًا.

رقم بطاقة الرقم القومي (14 رقمًا).

الوظيفة.

عنوان العمل.

 بيانات صافي دخل الأسرة

تتضمن الاستمارة جدولًا خاصًا ببيانات صافي دخل الأسرة، ويشمل:

اسم صاحب الطلب.

جهة العمل.

صافي الدخل الشهري.

صافي الدخل السنوي.

كما يتم تسجيل البيانات ذاتها بالنسبة إلى الزوج/الزوجة، مع تحديد الدخل الأساسي والإجمالي، وفقًا لما هو موضح بالاستمارة.

بيانات الوحدة السكنية المراد استئجارها

يحدد المتقدم بيانات الوحدة التي يرغب في حجزها، وتشمل:

المحافظة.

المدينة/المركز.

الموقع/القرية إن وجد.

خيارات مساحات الوحدات السكنية 

كما تتضمن الاستمارة خيارات لمساحات الوحدات السكنية، وهي:

المساحة 75 مترًا مربعًا ضمن الوحدات المطروحة بالمحافظات.

المساحة 90 مترًا مربعًا ضمن الوحدات المطروحة بالمحافظات.

المساحة من 96 حتى 100 متر مربع ضمن محافظات «حياة كريمة».

ويقوم المتقدم بوضع علامة (✓) أمام خيار الوحدة الذي يرغب في حجزه، مع الالتزام بتحديد رغبة واحدة فقط طبقًا لما هو موضح في الاستمارة.

 إقرار صاحب الطلب

تتضمن الاستمارة إقرارًا من المتقدم بأنه اطلع على صحيفة البيانات والمستندات المقدمة منه وعلى كراسة شروط الإعلان، وأنه مسؤول عن صحة البيانات والمستندات المقدمة.

كما يقر المتقدم بأنه في حالة ثبوت عدم صحة البيانات أو مخالفة شروط وقواعد التخصيص، فإنه يتحمل المسؤولية وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة.

وفي نهاية الاستمارة توجد خانات مخصصة لـ:

اسم المتقدم.

التوقيع.

اسم الزوج/الزوجة.

التوقيع.

التاريخ.

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