لو محافظتك مش موجودة؟.. اعرف المدن المتاح فيها التقديم على شقق الإيجار التمليكي

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل توزيع 5 آلاف وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، ضمن طرح الوحدات بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، وذلك في إطار برنامج «بيت العمر» ومشروعات «الإسكان المتميز – سكن مصر».



وتتوزع الوحدات على عدد من المدن الجديدة، مع تحديد المحافظات المسموح لأبنائها بالتقدم لكل مشروع، إلى جانب شرائح الدخل المتاحة للتقديم ونسب الوحدات المخصصة لذوي الهمم.



وتأتي هذه الوحدات ضمن الـ10 آلاف وحدة التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بواقع 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم، و5 آلاف وحدة أخرى مزمع تنفيذها خلال 3 سنوات.



وفيما يلي خريطة الـ5 آلاف وحدة الجاهزة



6 أكتوبر الجديدة



تضم مدينة 6 أكتوبر الجديدة أكبر عدد من الوحدات المطروحة، بإجمالي 1600 وحدة.



وتشمل 1000 وحدة ضمن مشروع «إسكان متميز» بمساحة 90 مترًا مربعًا، مع إتاحة التقدم لأبناء محافظتي الجيزة والقاهرة.



كما تشمل 600 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر»، بمساحات متنوعة تبلغ 103 و113 و116 و123 و126 مترًا مربعًا، مع إتاحة التقدم لأبناء الجيزة والقاهرة.



العبور الجديدة



تطرح مدينة العبور الجديدة 600 وحدة بمشروع «إسكان متميز»، بمساحة 90 مترًا مربعًا.



وتتاح الوحدات لأبناء محافظتي القليوبية والقاهرة



برج العرب الجديدة



تشمل مدينة برج العرب الجديدة 240 وحدة بمشروع «إسكان متميز»، بمساحة 90 مترًا مربعًا.



وتتاح الوحدات لأبناء محافظتي الإسكندرية ومطروح



العلمين الجديدة



تطرح مدينة العلمين الجديدة 500 وحدة بمشروع «إسكان متميز»، بمساحات 95 و100 متر مربع.



وتتاح الوحدات لأبناء محافظتي الإسكندرية ومطروح.



حدائق العاشر



تشمل مدينة حدائق العاشر 860 وحدة بمشروع «إسكان متميز»، بمساحة 90 مترًا مربعًا.



وتتاح الوحدات لأبناء محافظات الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس.



السادات



تطرح مدينة السادات 480 وحدة بمشروع «إسكان متميز»، بمساحة 90 مترًا مربعًا.



وتتاح الوحدات لأبناء محافظات المنوفية والغربية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.



المنيا الجديدة



تشمل مدينة المنيا الجديدة 360 وحدة بمشروع «إسكان متميز»، بمساحة 90 مترًا مربعًا.



وتتاح الوحدات لأبناء محافظات المنيا والفيوم وبني سويف.



سوهاج الجديدة



تطرح مدينة سوهاج الجديدة 360 وحدة بمشروع «إسكان متميز»، بمساحة 90 مترًا مربعًا.



وتتاح الوحدات لأبناء محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.



وبذلك يصل إجمالي الوحدات الجاهزة للتسليم الواردة في الخريطة إلى 5 آلاف وحدة، موزعة على 9 مشروعات/مواقع بالمدن الجديدة، وبمساحات تبدأ من 90 مترًا مربعًا وتصل إلى 126 مترًا مربعًا.



وتوضح الخريطة أيضًا أن نسب الوحدات المخصصة لذوي الهمم تختلف من مشروع إلى آخر، مع شمول الطرح نسبة مخصصة لذوي الهمم وفقًا للقواعد المعلنة، على أن يلتزم المتقدمون بالشروط المحددة في كراسة الطرح.



ويتم التقديم على الوحدات من خلال بوابة «مسكن» التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارًا من اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، وفقًا للشروط والضوابط المعلنة.

كما خصصت الهيئة الخط الساخن 19010 للرد على استفسارات المواطنين بشأن الطرح وإجراءات الحجز.



