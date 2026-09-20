قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء : رفع مستهدف الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028
سيارات عائلية 2027 جديدة في مصر.. مواصفات وأسعار وصور
العين فلقت الحجر.. لعنة الإصابات تضرب فريق الأهلي
قداسة البابا تواضروس يُصلّي القداس الإلهي في مطرانية ببا والفشن | صور
الرئيس السيسي لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية: وحدة السودان وسلامة أراضيه ثوابت لا يمكن المساس بها
الرئيس السيسي: ندعم جهود إنهاء الأزمة الإيرانية وضمان حرية الملاحة
الرئيس السيسي يؤكد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة
الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت في دعم أمن وسيادة الدول العربية
«أعيش أحلامي هذا الموسم».. تعليق نجوم طرابزون على اكتساح جالطة سراي برباعية
الرئيس السيسي لمدير وكالة الاستخبارات الأمريكية: الولايات المتحدة شريك استراتيجي
من أسفل الكباري إلى أسطح المباني.. خطة برلمانية لتخضير شبرا الخيمة
الرئيس السيسي يبحث مع مدير CIA تطورات غزة والسودان والصومال وأمن الملاحة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لو محافظتك مش موجودة؟.. اعرف المدن المتاح فيها التقديم على شقق الإيجار التمليكي

وحدات سكنية
وحدات سكنية

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل توزيع 5 آلاف وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، ضمن طرح الوحدات بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، وذلك في إطار برنامج «بيت العمر» ومشروعات «الإسكان المتميز – سكن مصر».


وتتوزع الوحدات على عدد من المدن الجديدة، مع تحديد المحافظات المسموح لأبنائها بالتقدم لكل مشروع، إلى جانب شرائح الدخل المتاحة للتقديم ونسب الوحدات المخصصة لذوي الهمم.


وتأتي هذه الوحدات ضمن الـ10 آلاف وحدة التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بواقع 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم، و5 آلاف وحدة أخرى مزمع تنفيذها خلال 3 سنوات.


وفيما يلي خريطة الـ5 آلاف وحدة الجاهزة


6 أكتوبر الجديدة


تضم مدينة 6 أكتوبر الجديدة أكبر عدد من الوحدات المطروحة، بإجمالي 1600 وحدة.


وتشمل 1000 وحدة ضمن مشروع «إسكان متميز» بمساحة 90 مترًا مربعًا، مع إتاحة التقدم لأبناء محافظتي الجيزة والقاهرة.


كما تشمل 600 وحدة ضمن مشروع «سكن مصر»، بمساحات متنوعة تبلغ 103 و113 و116 و123 و126 مترًا مربعًا، مع إتاحة التقدم لأبناء الجيزة والقاهرة.


العبور الجديدة


تطرح مدينة العبور الجديدة 600 وحدة بمشروع «إسكان متميز»، بمساحة 90 مترًا مربعًا.


وتتاح الوحدات لأبناء محافظتي القليوبية والقاهرة


برج العرب الجديدة


تشمل مدينة برج العرب الجديدة 240 وحدة بمشروع «إسكان متميز»، بمساحة 90 مترًا مربعًا.


وتتاح الوحدات لأبناء محافظتي الإسكندرية ومطروح


العلمين الجديدة


تطرح مدينة العلمين الجديدة 500 وحدة بمشروع «إسكان متميز»، بمساحات 95 و100 متر مربع.


وتتاح الوحدات لأبناء محافظتي الإسكندرية ومطروح.


حدائق العاشر


تشمل مدينة حدائق العاشر 860 وحدة بمشروع «إسكان متميز»، بمساحة 90 مترًا مربعًا.


وتتاح الوحدات لأبناء محافظات الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والسويس.


السادات


تطرح مدينة السادات 480 وحدة بمشروع «إسكان متميز»، بمساحة 90 مترًا مربعًا.


وتتاح الوحدات لأبناء محافظات المنوفية والغربية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ.


المنيا الجديدة


تشمل مدينة المنيا الجديدة 360 وحدة بمشروع «إسكان متميز»، بمساحة 90 مترًا مربعًا.


وتتاح الوحدات لأبناء محافظات المنيا والفيوم وبني سويف.


سوهاج الجديدة


تطرح مدينة سوهاج الجديدة 360 وحدة بمشروع «إسكان متميز»، بمساحة 90 مترًا مربعًا.


وتتاح الوحدات لأبناء محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر.


وبذلك يصل إجمالي الوحدات الجاهزة للتسليم الواردة في الخريطة إلى 5 آلاف وحدة، موزعة على 9 مشروعات/مواقع بالمدن الجديدة، وبمساحات تبدأ من 90 مترًا مربعًا وتصل إلى 126 مترًا مربعًا.


وتوضح الخريطة أيضًا أن نسب الوحدات المخصصة لذوي الهمم تختلف من مشروع إلى آخر، مع شمول الطرح نسبة مخصصة لذوي الهمم وفقًا للقواعد المعلنة، على أن يلتزم المتقدمون بالشروط المحددة في كراسة الطرح.


ويتم التقديم على الوحدات من خلال بوابة «مسكن» التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارًا من اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026، وفقًا للشروط والضوابط المعلنة.
كما خصصت الهيئة الخط الساخن 19010 للرد على استفسارات المواطنين بشأن الطرح وإجراءات الحجز.

 

الايجار الايجار المنتهي بالتملك الإيجار المنتهي بالتملك سكن مصر شقق الايجار حجز شقق الاسكان الايجار التمليكي وزارة الاسكان أكتوبر العبور برج العرب العلمين سوهاج المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة ربيع ياسين

ما حدث لا يليق .. قرار عاجل من نقابة الإعلاميين ضد فريق «ملعب البلدوزر» بعد مُشادة ربيع ياسين

قائمة الإجازات المتبقية في 2026

يومين في سبتمبر و11 في أكتوبر.. قائمة الإجازات المتبقية في 2026

الواقعة

الشجرة منعته من الهرب .. مصــ.رع فتاة صــ.دمتها سيارة بالتجمع الأول | صور

التوقيت الصيفي 2026

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الشتوي

محمد صلاح

بعد الهاتريك وصناعة هدف.. آرني سلوت يُوجّه رسالة لـ محمد صلاح

معاشات أكتوبر 2026.. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

معاشات أكتوبر 2026 .. موعد الصرف والزيادة وطرق الاستعلام

إيران وأمريكا

سفارات الولايات المتحدة تصدر تحذيرات أمنية عاجلة للأمريكيين في دول عدة بالمنطقة

التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء 2026 .. آخر موعد وشروط وحالات حظر التصالح

ترشيحاتنا

محمد صلاح

شوبير: محمد صلاح ومجدي يعقوب يستحقان لقب «فخر العرب»

روان العربي

روان العربي تحصد لقب Nash Cup 2026 وتضيف إنجازًا جديدًا لـ وادي دجلة

شوبير

بعد صفقة بيزيرا.. الزمالك يسعى لحل أزمة مستحقات فاركو و زد

بالصور

بقوام ممشوق.. داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست
داليا البحيري وزوجها من حفل الديرجيست

سارة سلامة تخطف الأنظار بالكاجوال في أحدث ظهور لها على إنستدرام .. صور

سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال
سارة سلامة تخطف الانظار بالكاجوال

سقوط وإصابة دياب خلال تصوير مشهد بالموتوسيكل.. تفاصيل حالته

دياب
دياب
دياب

جيسيكا حسام الدين تتألق بفستان أسود في حفل دير جيست.. سعره 338 ألف جنيه

جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين
جيسيكا حسام الدين

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب يواصل حفلاته في الوطن العربي.. الكويت المحطة التالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد