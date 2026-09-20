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بمرتب 20 ألف جنيه | وظائف جديدة بالقطاع الخاص فى القليوبية,, اعرف الشروط وطريقة التقديم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بمرتب 20 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالقطاع الخاص فى القليوبية

وظائف
وظائف
إبراهيم الهواري

أعلنت وزارة العمل عن توافر 101 فرصة عمل بشركة للمكسرات والحبوب، بمقرها في منطقة العبور بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن نشرة الوظائف الصادرة عن الوزارة في سبتمبر 2026 .


وجاءت الوظائف المطلوبة على النحو التالي:
•مدير فرع: 10 وظائف، براتب من 15000 إلى 20000 جنيه، لمن لديهم خبرة 5 سنوات
•مدير باريستا: 3 وظائف، براتب من 15000 إلى 20000 جنيه، لمن لديهم خبرة 4 سنوات
•مساعد مدير فرع: 10 وظائف، براتب من 12500 إلى 15000 جنيه، لمن لديهم خبرة 3 سنوات
•مشرف فرع (من الجنسين): 10 وظائف، براتب من 10000 إلى 13000 جنيه
•مشرف باريستا (من الجنسين): 7 وظائف، براتب من 10000 إلى 13000 جنيه
•مشرف ديليفري: 3 وظائف، براتب من 10000 إلى 13000 جنيه
•عضو فريق (من الجنسين): 30 وظيفة، براتب من 8000 إلى 10000 جنيه
•ديليفري (من الجنسين): 15 وظيفة، براتب من 8000 إلى 10000 جنيه
•باريستا (من الجنسين): 15 وظيفة، براتب من 8000 إلى 10000 جنيه، لمن لديهم خبرة سنة واحدة
•عامل نظافة (من الجنسين): 5 وظائف، براتب من 8000 إلى 10000 جنيه
• سائق: 3 وظائف، براتب من 9000 إلى 11000 جنيه، لحملة رخصة قيادة من الفئة الثالثة

شروط الإلتحاق


وفيما يتعلق بشروط الالتحاق، أشارت الوزارة إلى أن وظائف مدير فرع ومساعد مدير فرع ومشرف فرع ومشرف باريستا وعضو فريق تتطلب مؤهلا متوسطا أو عاليا مع خبرة سنتين، فيما تتطلب وظائف مشرف ديليفري وديليفري خبرة في جميع المؤهلات دون اشتراط سنوات خبرة، بينما تتطلب وظيفة مدير باريستا مؤهلا متوسطا أو عاليا.
ودعت الوزارة الراغبين في التقدم إلى التواصل على الرقم 01090659810، أو التوجه إلى مقر الشركة بمنطقة العبور في محافظة القليوبية.

القليوبية محافظة القليوبية فرص عمل وظائف وزارة العمل

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