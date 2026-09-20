سلامة الغذاء: 4220 رسالة غذائية مصدرة بنحو 200 ألف طن إلى 166 دولة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ35 لعام 2026، عن الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر 2026، متضمنًا حصاد أنشطة الرقابة والتفتيش على الأغذية المتداولة محليًا، وحركة الصادرات والواردات الغذائية، إلى جانب جهود تسجيل وترخيص المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات.

4220 رسالة غذائية مصدرة خلال أسبوع

ووفقًا لتقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة خلال الأسبوع نحو 4220 رسالة بإجمالي كميات بلغت 200 ألف طن، صادرة عن 1450 شركة، وشملت نحو 710 أصناف من المنتجات الغذائية.

وتضمنت أبرز المنتجات المصدرة خضراوات ودرنات، وثمارًا وفواكه، ودقيقًا ومنتجات من الحبوب، ومحضرات من الخضر والفاكهة المحفوظة، إلى جانب منتجات غذائية متنوعة.

وبلغ عدد أصناف الخضراوات المصدرة 36 صنفًا بإجمالي 50 ألف طن، تصدرتها البطاطا بواقع 17 ألف طن، تلاها البصل بنحو 14 ألف طن، ثم البطاطس بإجمالي 5 آلاف طن.

كما بلغ عدد أصناف الفواكه المصدرة 28 صنفًا بإجمالي 30 ألف طن، تصدرتها الفراولة بنحو 12 ألف طن، ثم المانجو بإجمالي 7 آلاف طن، والرمان بنحو 5 آلاف طن.

أمريكا تتصدر قائمة مستوردي الأغذية المصرية

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع، تلتها السعودية وتونس والصومال والسودان، من بين إجمالي 166 دولة مستوردة.

وعلى مستوى المنافذ التصديرية، جاء ميناء سفاجا في المركز الأول بإجمالي 741 رسالة غذائية مصدرة، يليه ميناء دمياط بـ650 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بـ567 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة 1340 شهادة صحية للتصدير، وفقًا للآلية المعتمدة لضمان مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

2331 رسالة غذائية واردة إلى مصر

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 2331 رسالة بإجمالي كميات تقدر بنحو 220 ألف طن، لصالح 900 شركة مستوردة، وتنوعت الأصناف بين فول الصويا والقمح والزيوت وغيرها من المنتجات الغذائية.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع، تلتها روسيا وإندونيسيا وأوكرانيا والهند، من بين إجمالي 84 دولة.

واحتل ميناء الإسكندرية المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة بإجمالي 714 رسالة، يليه ميناء القاهرة الجوي بـ356 رسالة، ثم ميناء بورسعيد بـ346 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1552 رسالة غذائية تحت التحفظ، إلى جانب 471 رسالة ضمن منظومة الإفراج السريع، كما تم تحرير محاضر إثبات حالة لـ60 رسالة تنفيذًا لقرارات لجنة التظلمات، وإصدار تراخيص استيراد لـ119 مستوردًا.

رقابة على المخازن والسلع الاستراتيجية

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية والسلع الاستراتيجية 58 مأمورية تحفظ شملت المرور على 84 منشأة غذائية، كما تم التحفظ على 188 رسالة غذائية واردة، مع استمرار التحفظ على 20 رسالة مرفوضة معمليًا.

كما أعادت الهيئة تصدير رسالتين غذائيتين مرفوضتين، ضمن جهود منع تكدس الرسائل بالموانئ وضمان انسيابية حركة الواردات.

ونفذت الإدارة 44 مأمورية رقابية على المنشآت التخزينية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، ليرتفع إجمالي عدد المخازن المسجلة لدى الهيئة إلى 1760 مخزنًا.

2231 فرعًا لـ64 سلسلة تجارية تحت الرقابة

نفذت إدارة الرقابة على السلاسل التجارية 54 مأمورية رقابية استهدفت فروع السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.

وبلغ إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 2231 فرعًا، تتبع 64 سلسلة تجارية.

تسجيل 77 منتجًا من المكملات الغذائية

واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم تسجيل 77 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 456 منتجًا جديدًا، وتنفيذ 3 مأموريات رقابية.

كما تم اعتماد 25 شركة عاملة في القطاع، وإصدار 24 شهادة بيع حر و78 موافقة إعلانية.

84.9 ألف منشأة غذائية مسجلة

شهد الأسبوع تسجيل 528 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 679 معاينة على مستوى محافظات الجمهورية.

واستكملت 424 منشأة اشتراطات التسجيل، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة من المحال العامة إلى 84974 منشأة.

21 مأمورية على المحالب ومراكز تجميع الألبان

نفذت الهيئة 15 مأمورية تفتيشية على المحالب و6 مأموريات على مراكز تجميع الألبان في المحافظات ذات الكثافة الإنتاجية، ومن بينها البحيرة والفيوم والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية وبني سويف والإسماعيلية.

20 مأمورية على منشآت المواد الملامسة للغذاء

نفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 20 مأمورية رقابية على منشآت التصنيع في محافظات القاهرة والقليوبية والشرقية والدقهلية والإسكندرية.

وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا القطاع إلى 929 منشأة.

حملات رقابية على 5143 منشأة غذائية

نفذت الهيئة حملاتها الرقابية على الأغذية المتداولة بالسوق المحلي في 230 مركزًا وحيًا من خلال 32 فرعًا تابعًا لها، حيث تم توجيه 1520 مأمورية رقابية شملت المرور على 5143 منشأة غذائية.

كما تم ترخيص 109 سيارات تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات المقررة، إلى جانب تنفيذ 1555 مأمورية رقابية على تداول الأغذية داخل مراكز التأهيل والإصلاح وقوات الأمن.

ونفذت الهيئة مأموريات مشتركة مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية ومديريتي التموين والطب البيطري بمحافظة القاهرة، استهدفت 115 منشأة غذائية.

ضبط وإعدام أغذية مخالفة في المحافظات

نفذت فروع الهيئة حملات تفتيشية مشتركة بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة في عدد من المحافظات، أسفرت عن ضبط وإعدام كميات من الأغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي محافظة الغربية، تم تنفيذ 19 حملة مشتركة شملت 185 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط 100 كجم من الأغذية المنتهية الصلاحية، وإعدام 20 طنًا و250 كجم من المقرمشات لاحتوائها على صبغة مضافة محظورة دوليًا.

كما تم ضبط 21 طنًا و640 كجم من المخللات، و510 كجم من الدواجن والزيوت مجهولة المصدر، إلى جانب ضبط 170 كجم من الرنجة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي الأقصر وقنا، نفذت الهيئة 16 حملة مشتركة شملت 43 منشأة، وأسفرت عن تحرير 15 محضرًا وإعدام 567 كجم من الأغذية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط أغذية مجهولة المصدر في الدقهلية

نفذ فرع الهيئة بمحافظة الدقهلية 5 حملات تفتيشية مشتركة شملت 24 منشأة غذائية، وأسفرت عن التحفظ على 2 طن من المواد الغذائية المتنوعة مجهولة المصدر، وإعدام كميات أخرى ظهرت عليها علامات التغير في خواصها الطبيعية، مع تحرير 17 محضرًا واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي الوادي الجديد، نفذت الهيئة 5 حملات مشتركة شملت 27 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام كميات من الأغذية مجهولة المصدر وتحرير محاضر بشأن مخالفات اشتراطات سلامة الغذاء وعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية.

حملات رقابية في المنيا وبني سويف وبورسعيد وأسوان

وفي المنيا، أسفرت حملة تفتيشية مشتركة شملت 7 منشآت غذائية عن إعدام 105 كجم من الأغذية المتنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وفي بني سويف، تم تنفيذ حملتين بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، شملتا 15 منشأة غذائية، وأسفرتا عن تحرير محاضر لعدم الحصول على التراخيص اللازمة وعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية.

كما نفذ فرع الهيئة ببورسعيد 25 حملة مشتركة شملت المرور على 132 منشأة غذائية، وأسفرت عن ضبط كميات من الأغذية منتهية الصلاحية وإعدام كميات أخرى غير صالحة للتداول نتيجة سوء التخزين.

وفي أسوان، نفذت الهيئة حملتين مشتركتين شملتا 14 منشأة غذائية، وأسفرتا عن تحرير محضر إعدام لكميات من الأغذية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، إلى جانب محضر تحفظ على كميات أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

837 منشأة مسجلة في قطاع الأسماك

نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 9 زيارات ميدانية في عدد من المحافظات، شملت مراكب وسفن الصيد ومصانع الأسماك وموردي المنتجات البحرية وشركات التصدير والتجهيز.

وارتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة في هذا القطاع إلى 837 منشأة، تضم مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

تكثيف الرقابة على المنشآت السياحية ووحدات الطعام

نفذت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية 82 زيارة تفتيشية شملت المطاعم والفنادق في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر والأقصر وأسوان ومرسى مطروح والفيوم وجنوب سيناء.

كما نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 48 جولة رقابية على وحدات الطعام المتنقلة في عدد من المحافظات.

رقابة على المجازر والمغلفات الطبيعية

نفذت الإدارة العامة للمجازر 14 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومجازر اللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب 132 جولة متابعة على مصانع إنتاج المغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني.

كما أصدرت الإدارة 10 أذون تصدير للمغلفات الطبيعية ذات الأصل الحيواني إلى دول الاتحاد الأوروبي، بعد سحب العينات اللازمة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

«سلامة الغذاء» تكثف حملاتها التوعوية

نفذت الهيئة 25 حملة توعوية لتعزيز وعي المستهلكين باشتراطات سلامة الغذاء، والتأكيد على ضرورة التحقق من البيانات الإلزامية للمنتجات وتواريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية قبل الشراء.

كما تم تنفيذ 57 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة، شملت أعمال الفحص وسحب العينات، إلى جانب متابعة الأغذية المقدمة في المنشآت التابعة للأمن وقوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن إلى مستشفيات محافظة الغربية.