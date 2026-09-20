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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري يبحث مع رئيس هيئة الاستعلامات تعزيز التعاون في المجال الإعلامي

وزير الري يبحث مع رئيس هيئة الاستعلامات تعزيز التعاون في المجال الإعلامي
وزير الري يبحث مع رئيس هيئة الاستعلامات تعزيز التعاون في المجال الإعلامي
أ ش أ

بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، مع علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال الإعلامي، بما يسهم في دعم الرؤية الإعلامية المصرية بشأن قضايا المياه على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء، أشار وزير الري إلى ما تمثله المياه من أهمية محورية للأمن القومي وتحقيق التنمية المستدامة.. مشددا على ضرورة تقديم المعلومات والحقائق المتعلقة بالملف المائي إلى الرأي العام المصري بصورة واضحة ودقيقة، مع إبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في إدارة مواردها المائية وتعظيم الاستفادة منها.

وأشار الدكتور سويلم إلى أهمية تطوير الرسائل الإعلامية المتعلقة بقضايا المياه، بما يعزز الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، ويسهم في التعريف بالتحديات المائية التي تواجهها مصر، إلى جانب إبراز المشروعات والإجراءات التي تنفذها الدولة في مجالات إدارة الموارد المائية، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، وتأهيل المنشآت المائية، والتحول الرقمي، والتكيف مع التغيرات المناخية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التنسيق الإعلامي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يدعم عرض الرؤية المصرية تجاه مختلف القضايا المائية، والتعريف بجهود مصر في تعزيز التعاون المائي مع الدول العربية والإفريقية، ودعم جهود التنمية في دول حوض النيل، فضلا عن تعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية المعنية بالمياه والمناخ والتنمية المستدامة.

وتناول اللقاء أهمية الاستفادة من الإمكانات والخبرات التي تمتلكها الهيئة العامة للاستعلامات في التواصل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية، وإتاحة المعلومات والبيانات الدقيقة المتعلقة بقضايا المياه، بما يسهم في تقديم صورة متكاملة عن الموقف المصري والجهود الوطنية المبذولة لمواجهة التحديات المائية، وتعزيز التواصل الفعال مع وسائل الإعلام ومختلف الجهات المعنية.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال الإعلامي دعم الرؤية الإعلامية المصرية

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