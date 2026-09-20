أضا يكشف تفاصيل أزمة مستحقات الزمالك وفيديو خوان بيزيرا

تحدث الإعلامي محمد طارق أضا، عن حالة الجدل التي أثارها فيديو تقديم البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الزمالك السابق وشباب الأهلي الإماراتي الحالي، بعدما ظهرت بعض التفاصيل التي أثارت انتقادات جماهير القلعة البيضاء.

وقال محمد طارق أضا، خلال برنامجه «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن طريقة تقديم خوان بيزيرا أثارت حالة من الغضب بين جماهير الزمالك، خاصة مع ظهور قميص النادي وبعض التفاصيل في خلفية الفيديو.

وأوضح أضا أن إدارة شباب الأهلي نجحت في تقديم لاعبها الجديد عبر منصاتها الرسمية، إلا أن الفيديو أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لاحظت جماهير الزمالك ظهور قميص الفريق ضمن المشهد.

وعلق أضا على الأمر قائلًا: «دي نكشة شرعية»، في إشارة إلى حالة الجدل التي صاحبت ظهور قميص الزمالك في فيديو تقديم اللاعب.

وأشار أضا إلى أن أزمة مستحقات لاعبي الزمالك، مشيرًا إلى أن موعد صرف المستحقات، وفقًا لما وعدت به إدارة النادي، سيكون يوم 20 سبتمبر الجاري.

وتابع أضا أن إدارة الزمالك وعدت اللاعبين بصرف مستحقاتهم في هذا الموعد، مشيرًا إلى أن عدم تنفيذ الوعد قد يؤدي إلى تصعيد من جانب اللاعبين.

وأضاف أضا، أن هناك حديثًا بين اللاعبين حول عدم خوض التدريبات حال عدم صرف المستحقات، لافتًا إلى أن عمر جابر يتولى التفاوض مع إدارة النادي بشأن هذا الملف.

وأكد أضا أن ملف المستحقات يمثل أزمة يجب التعامل معها سريعًا، خاصة أن الزمالك أمامه فترة توقف للدوري يمكن استغلالها في الإعداد للفترة المقبلة.

وأتم أضا، على ضرورة تحرك إدارة الزمالك بشكل سريع لحسم أزمة المستحقات، مشيرًا إلى أن عدم صرف الأموال في الموعد المحدد قد يحرم الفريق من الاستفادة بالشكل المطلوب من فترة التوقف وإقامة فترة إعداد قوية.