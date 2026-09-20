«كنت هحترمك لو قلت عايز أمشي» .. شيكابالا عن «بيزيرا»: الزمالك هو اللي نوّرك وجابلك العرض

انتقد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، طريقة رحيل البرازيلي خوان بيزيرا عن صفوف القلعة البيضاء، إلى جانب الفيديو التقديمي للاعب بعد انتقاله إلى شباب الأهلي الإماراتي.

شيكابالا

وقال شيكابالا، في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج «مع فايق»: «أنا مستغرب إن خوان بيزيرا مجاش مصر من الأول، أنت بتقول إنك بتحبني وزملكاوي، ونادي الزمالك هو اللي نورك وجابلك العرض ده».

وأضاف: «كنت تيجي وإنت بتتمرن تقول عايز أمشي، وقتها كنت هحترمك، لكن تعمل كده ولما تمشي تقبل إن الفيديو التقديمي بتاعك حاطط تيشيرت الزمالك ورا ضهرك وإنت في المطار وماشي؟ لا لا لا».

وأشار شيكابالا إلى أن طريقة رحيل بيزيرا، من وجهة نظره، لم تكن متوافقة مع ما سبق أن أعلنه اللاعب بشأن حبه لنادي الزمالك وانتمائه إليه، معتبرًا أن إعلان رغبته في الرحيل بشكل مباشر كان سيحظى باحترامه.

وتأتي تصريحات شيكابالا في ظل حالة من الجدل حول فيديو تقديم بيزيرا مع شباب الأهلي الإماراتي، بعدما ظهر قميص الزمالك ضمن محتوى الفيديو، وهو الأمر الذي أثار ردود فعل بين جماهير القلعة البيضاء.