مصر وتنزانيا تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون في ملف الأمن المائي

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ١٩ سبتمبر، محمود ثابت كومبو، وزير خارجية جمهورية تنزانيا المتحدة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزيرين أشادا بالزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين وهو ما تجلى في زيارة رئيس الجمهورية لتنزانيا يوليو الماضي، ومشاركة رئيس مجلس الوزراء في افتتاح مشروع سد “جوليوس نيريري”، الذي نفذته شركات مصرية في تنزانيا، باعتباره نموذجًا ناجحًا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين .

كما وجه وزير الخارجية الدعوة للجانب التنزاني للمشاركة في منتدى العلمين أفريقيا المقرر عقده خلال الفترة ٢-٤ أكتوبر بمدينة العلمين الجديدة على هامش الاجتماع التنسيقي الثامن للاتحاد الأفريقي منتصف العام.

وفيما يتعلق بالأمن المائي، أكد الوزير عبد العاطي أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مُبرزاً أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية، مرحبًا بالتطورات الإيجابية في العملية التشاورية لمبادرة NBI لاستعادة الشمولية وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل.