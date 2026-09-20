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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الإعلام الأمني العراقي: لا توجد مخاوف من انسحاب قوات التحالف الدولي

الإعلام الأمني العراقي: لا توجد مخاوف من انسحاب قوات التحالف الدولي
الإعلام الأمني العراقي: لا توجد مخاوف من انسحاب قوات التحالف الدولي
أ ش أ

 أكد رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي الفريق سعد معن، عدم وجود مخاوف بشأن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، مشددًا على قدرة المؤسسات الاتحادية والقوات الأمنية العراقية على بناء منظومة أمنية مشتركة والحفاظ على الاستقرار.

وقال معن، في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث)، "إن انسحاب قوات التحالف لا يعني بالضرورة حدوث فراغ أمني"، مؤكدًا استمرار قرار حصر السلاح بيد الدولة، وقدرة العراق على إدارة ملفه الأمني من خلال مؤسساته وقواته الأمنية.

وأشار إلى وجود تنسيق أمني كامل بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، موضحًا أن اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى عُقد في بغداد بين الجانبين، بحضور عدد من كبار القادة الأمنيين.

ولفت إلى أن الاجتماع تناول عددًا من الملفات الأمنية المشتركة، وفي مقدمتها تأمين الحدود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، ومكافحة التهريب والتسلل، منوها بالتوصل في ختام الاجتماع إلى تفاهمات شملت نحو 17 نقطة.

وذكر معن أن التفاهمات تضمنت تفعيل مراكز التنسيق المشترك وتعزيز أمن المرافق، معتبرًا أن هذه المناقشات تمثل نقطة تحول في مستوى التنسيق الأمني بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة.

وشدد على أن كل الأمور تحت السيطرة، موضحا أن ما تم التوصل إليه يمكن أن يمثل نقطة تحول نموذجية في تعزيز التعاون والتنسيق الأمني في العراق.

رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي الفريق سعد معن انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق قدرة المؤسسات الاتحادية والقوات الأمنية العراقية بناء منظومة أمنية مشتركة الحفاظ على الاستقرار

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