هل كان بنتايج متسللًا؟.. عصام عبد الفتاح يكشف ما حدث في هدف الزمالك أمام أبو قير

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام الأسبق، حقيقة عدم ظهور خطوط تقنية الفيديو في الهدف الذي سجله الزمالك أمام أبو قير للأسمدة، بعد وجود تساؤلات حول موقف المغربي محمود بنتايج من التسلل خلال اللعبة.

وقال عبد الفتاح، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي هاني حتحوت، إن الخطوط الخاصة بالحالة كانت موجودة بالفعل، وتم الاعتماد عليها للتأكد من صحة قرار احتساب الهدف لصالح الزمالك.

وكان هاني حتحوت قد أشار إلى أن هناك حالة من الجدل حول موقف بنتايج من التسلل، قائلًا: «في ناس اتكلمت، وأنا الحقيقة اقتنعت بالسؤال، فكرة إن كان في مباراة الزمالك مع أبو قير للأسمدة، أعتقد الكرة اللي الهدف اللي سجله الزمالك، إن الناس كان عندها شك شوية: هل بنتايك، اللي اتردتله الكرة، كان متسلل ولا لا؟».

وأضاف حتحوت: «فاستنوا إن الخطوط تبان، ما ظهرتش، ولا في المباراة ولا وقت تحليل الحالات التحكيمية. فإيه الإجابة على السؤال ده؟».

ورد عصام عبد الفتاح: «أنا أقولك الأخطر، تصدق بالله، اللي بيتكلموا دول ميعرفوش يعني إيه خطوط. لو جبتهم وقلتلهم تعالوا ارسموا الخطوط، ما يعرفوا، والله، بكلمك جد».

وأوضح عبد الفتاح أن هناك حالات لا تظهر للجماهير بسبب الإخراج التلفزيوني، قائلًا: «أوقات المخرج ما بيعرضهاش. أقولك حاجة، إحنا أوقات حالات مبتبقاش باينة للجماهير، فتيجي لقطة، يجي حكم الفار يقول مثلًا للمخرج: اعرضها، ممكن ميعرضهاش».

وتابع: «بنعمل إيه؟ أكتر حاجة نعملها إيه؟ بنعمل مذكرة للتليفزيون».

وعندما سأله حتحوت عما إذا كان هذا الأمر قد حدث في لقطة هدف الزمالك تحديدًا، أم أنه يتحدث بصورة عامة، أجاب عبد الفتاح: «بتكلم بشكل عام».

وعاد حتحوت ليسأله بشكل مباشر: «بس في اللقطة دي تأكدتم من إن القرار كان صحيح باحتساب الهدف؟»، ليرد عبد الفتاح: «اتأكدنا من خلال الخطوط، وأنا ممكن أبعتلك الحالة معنديش أي مشكلة».

وعن وجود الخطوط وقت مراجعة الحالات التحكيمية، أكد عبد الفتاح: «آه طبعًا».

وأوضح أن عدم ظهورها للجمهور كان بسبب الإخراج التلفزيوني، قائلًا: «في حالات كتير الإخراج مبيذيعش حاجات، بيطلبوا الحكام إنها تتذاع، أوقات المخرج ما بيذيعهاش».

واختتم عبد الفتاح حديثه بالتأكيد على أن بعض الحالات قد لا تظهر على الشاشة رغم وجودها ومراجعتها من جانب الحكام، قائلًا: «في بعض الحالات المخرج يكون مشغول بالمباراة، بس الناس كلها بتشكك».