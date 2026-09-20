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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبيرة مجوهرات: شبكة العروس لم تعد مرتبطة بالحجم.. والاختيار الصحيح ما يناسب شخصيتها

شبكة العروس
شبكة العروس
رحمة سمير

قالت هدير التوني خبيرة المجوهرات، إن عميل الشبكة يعد من أهم العملاء في سوق المجوهرات، نظرًا لارتباط الشبكة بعادات وتقاليد الزواج، موضحة أن اختيار الشبكة شهد تغيرًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مع اتجاه العرائس إلى تصميمات أكثر تنوعًا وخروجًا عن الأشكال التقليدية.

وأوضحت «التوني»، خلال لقائها عبر برنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن بعض صيحات المجوهرات التي تظهر في إطلالات المشاهير أصبحت مصدر إلهام للعرائس، لافتة إلى أن العروس قد تدخل إلى متجر المجوهرات ومعها صورة لتصميم محدد ترغب في الحصول على قطعة مشابهة له.

وأشارت خبيرة المجوهرات إلى ضرورة ألا تبدأ العروس بالبحث عن محل أو علامة تجارية لشراء الشبكة قبل تحديد 3 أولويات أساسية، في مقدمتها الميزانية، التي يجب أن يتفق عليها الزوجان بصورة مريحة، بعيدًا عن الرغبة في إرضاء الآخرين.

وأضافت «التوني» أن أسلوب حياة العروس يمثل عاملًا مهمًا في اختيار الشبكة، موضحة ضرورة مراعاة طبيعة ملابسها وشخصيتها وطبيعة عملها، سواء كانت تميل إلى الأسلوب الكلاسيكي أو الكاجوال أو العصري. وأكدت أنه لا توجد شبكة «صح» وأخرى «غلط»، وإنما الاختيار الصحيح هو الذي يشبه العروس نفسها وتشعر بالراحة والسعادة عند ارتدائه.
https://www.youtube.com/shorts/_foaPjCa-zM 

خبيرة مجوهرات شبكة العروس يناسب شخصيتها سوق المجوهرات الشبكة

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