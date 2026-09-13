تسلق السور.. القبض على لص سرق مجوهرات من داخل شقة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بتسلق أحد العقارات والدلوف لداخله وسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالى بالإسكندرية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 8/الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بقيام أحد الأشخاص بالدلوف للشقة محل سكنه وسرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالى.





أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (جزار "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "تسلق سور الشرفة".. وأرشد عن كافة المسروقات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





